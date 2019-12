Grote zorgen fikse huurverhoging na sloop Nijmeegse volkswijk

Opknappen is veel te duur zegt woningcorporatie Talis over de 220 woningen in de Nijmeegse volkswijk. En dus moet er nieuwbouw komen en gaan de huizen die er nu staan plat. Tot ontzetting van mensen als Jan van Maassen, die er al tientallen jaren woont.

'Het was echt een shock'

'In ene keer komen ze je even vertellen dat je huis wordt gesloopt', zegt Maassen. 'Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, vind ik. Mijn huisje is gewoon een paleisje voor mij. En dan komen ze met dat op je dak, nou dan ontploft iemand, of niet?' 'Het was echt een shock', vult buurvrouw Margreet de Vries aan.

Maassen wijst naar de overkant van de straat, waar rijen naoorlogse Oostblok-achtige flats staan: 'Ik weet niet, maar de flats zijn in dezelfde tijd gebouwd als deze huizen, die worden gerenoveerd. En onze huizen worden gesloopt, want niet meer van deze tijd', zegt hij niet begrijpend. Zijn huis en alle anderen in de wijk werden na de oorlog met Marshallhulp opgetrokken uit beton waarin het puin van de gebombardeerde binnenstad van Nijmegen is verwerkt.

'Wie kan dat betalen?'

Voor mensen die al lang in de wijk wonen betekent een nieuwe woning ook een huurverhoging van honderden euro's per maand. 'Ik moet straks 300 euro meer gaan betalen, plotsklaps in ene keer', rekent Jan van Maassen bezorgd voor. 'Nou da's een flinke slok dacht ik, of niet? Zo in ene keer. Dat gaat niet lukken. Wie kan dat betalen, in één keer in de maand 300 euro meer?'

Ook Margreet de Vries maakt zich grote zorgen. Van 410 euro in de maand naar meer dan 650 euro huur. 'Voor mij wordt het echt een rampscenario qua financiën. Talis erkent dat het om fikse huurverhogingen gaat voor mensen die er al lang zitten. 'Dat zijn forse verhogingen', zegt bestuurder Ronald Leushuis van Talis. 'Daar krijg je natuurlijk ook iets anders voor dan dat je nu hebt. Daar krijg je een nieuwe woning voor, maar desalniettemin is het een forse stijging van de huurprijs'.

Wanhopig

De mensen die zo'n huurprijs strak moeten gaan ophoesten, maar dat niet kunnen, weten niet meer hoe ze het hebben. 'Ik ben best wel wanhopig', zegt Van Maassen daarover. Buurvrouw Margreet de Vries deelt die wanhoop. 'Als ik er aan denk word ik wanhopig, en ik niet alleen. Ik weet van meerdere mensen die in een hele benarde situatie terecht kunnen komen. En daar doet Talis veel te makkelijk over.'

Toch denkt de woningverhuurder dat niemand om financiële redenen wordt gedwongen om te wijk te moeten verlaten. Leushuis: 'Wij hebben de overtuiging dat met de huurprijzen die wij vragen van 650 euro huur en mensen met lage inkomens die in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag, dat iedereen terug zou moeten kunnen.'

De sloop van de eerste woningen staat gepland voor begin 2021. Op 7 januari is er een informatieavond voor bewoners.