Steeds meer klachten over bromtonen: 'Geluid pakt mijn levensvreugde af'

De Stichting kreeg dit jaar zo'n 650 meldingen binnen. Dat is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. Na een oproep aan het publiek bij alle regionale omroepen en de NOS gaven ruim 3500 mensen verspreid over heel Nederland aan dat ze last hadden van laagfrequent geluid. De klachten gaan vaak gepaard met hoofdpijn, slaapproblemen, concentratieproblemen en hartkloppingen. Voor sommigen zijn de tonen bijna ondraaglijk.

Een van hen is de 57-jarige Kees uit de gemeente Montferland. Een continue bromtoon houdt zijn leven sinds enkele jaren in zijn greep. 'Het is alsof er voortdurend een draaiende motor naast me staat. Mijn huis is een soort klankkast die de geluiden versterkt', vertelt Kees. Om die reden is hij zijn huis midden in de nacht meermaals ontvlucht. 'Om maar rust te krijgen. Maar het is moeilijk, want ik hoor het eigenlijk overal.'

Kees' echtgenote heeft geen last van de bromtonen. Volgens Jan van Muijlwijk, deskundige op het gebied van laag frequent geluid, is dat niet vreemd. Hij noemt het 'een talent' als je laagfrequent geluid goed kan opvangen: vergelijkbaar met een absoluut gehoor of een fotografisch geheugen. 'Je kan hebben dat in hetzelfde huishouden één iemand wel iets hoort en een ander niet', aldus Muijlwijk.

Geen vertrouwen in toekomst

Een specialist van de omgevingsdienst is regelmatig bij Kees en zijn vrouw komen kijken. Hij constateerde het geluid onmiddellijk. De tonen zouden afkomstig zijn van een NAVO-radar net over de grens in Duitsland.

Verhuizen lijkt voor de 57-jarige Montferlander de enige optie om van zijn probleem af te komen. 'We kijken wel dagelijks op Funda, bezoeken huizen, maar aan huizen die zo vrij liggen kleeft ook een prijskaartje natuurlijk. En het kan heel goed zijn dat ik ook daar bromtonen ervaar uit andere bronnen.'

Kees is blij met de oproep van de stichting, maar heeft weinig hoop voor de toekomst. 'Het geluid heeft mijn levensvreugde totaal afgepakt, ik heb er zware depressies aan overgehouden. Ik denk niet dat het kabinet dit gaat aanpakken.'

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid (LFg) is geluid met een frequentie beneden 100 Hertz; geluid onder 20 Hertz is niet te horen, wel te voelen als druk op de oren. Mensen die LFg waarnemen, omschrijven het vaak als 'het gedreun van een draaiende wastrommel' of als het gedempte geluid van een dieselmotor. Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen. Het RIVM schat dat circa 8 procent van de volwassenen enige hinder ondervindt van LFg en ruim 2 procent ernstig gehinderd wordt. Dat zijn zo'n 280.000 personen. Mensen met vragen over het onderwerp kunnen zich wenden tot de Stichting Laagfrequent geluid.

De afgelopen jaren hebben verschillende omgevingsdiensten, GGD's en het RIVM onderzoek gedaan naar de klachten. Volgens Dirk van der Plas, voorzitter van Stichting Laagfrequent Geluid, ontbreekt het aan coördinatie en samenhang. Het is hap-snap, zegt hij.

'Wij willen dat er breed wetenschappelijk onderzoek wordt gestart naar de relatie tussen aan de ene kant LFg en de lichamelijke waarneming en aan de andere kant de gevolgen voor de mens. Alleen als we deze relatie begrijpen, kunnen we ook gerichte oplossingen zoeken. Daarbij is samenwerking van alle betrokken disciplines noodzakelijk. De overheid zou dat moeten stimuleren en coördineren en financiën voor beschikbaar moeten stellen.'

Zie ook: Gek van de herrie? In deze gemeenten is de geluidsoverlast het grootst