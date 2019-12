Einde is in zicht voor deelnemers loopteam

De laatste weken komen eraan voor de deelnemers van het loopteam. Inmiddels zijn ze over de helft en met de feestdagen die eraan zitten te komen, volgt misschien wel de laatste grote hobbel richting de Midwintermarathon van 2 februari. Slechts de helft van de deelnemers was deze avond maar aanwezig, maar dat betekent volgens Dennis niet dat de rest is uitgevallen. 'Iedereen is er nog bij, sommige deelnemers hadden een goede reden om er niet te zijn zo vlak voor de kerstdagen. Maar over het algemeen is iedereen bij alle trainingen aanwezig.'



Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



Foto: Omroep Gelderland

Op het programma stond zoals gezegd een themabijeenkomst mentaal. Deze sessie werd gegeven door psycholoog Jolan Roose. Zij vertelde de deelnemers onder meer over mentale struikelblokken tijdens het hardlopen. 'Een valkuil kan bijvoorbeeld zijn dat lopers een bepaalde tijd willen neerzetten of dat ze een idee hebben over wanneer ze goed presteren. Het kan dan ontzettend helpen om dat los te kunnen laten en je te focussen op techniek. Op het moment dat je dat doet, ben je in het hier en nu en kun je veel beter presteren.'Het best loop je op het moment dat je in een optimale zone bent. 'Je moet wel lekker alert zijn, dus niet al te slaperig. Maar vooral ook enig enthousiasme voelen, dat noemen we de optimale zone.' aldus Roose.De tekst gaat verder onder de foto.

Tijdens de feestdagen zullen de deelnemers het zelfstandig moeten doen. 'Dat kan natuurlijk nog zwaar worden voor de deelnemers, maar ik probeer het positief aan te vliegen. Als je net een extra rondje kunt lopen, kun je ook een extra oliebol pakken.' aldus Dennis die nog steeds het volste vertrouwen erin heeft dat er straks 12 deelnemers de finish over zullen gaan. 'Er is altijd wel een beer op de weg die we tegen gaan komen, maar dan ben ik er of de medische staf om te helpen.'



Natuurlijk zullen wij blijven volgen hoe ze het doen de laatste weken. De hardloopwedstrijd wordt op 2 februari 2020 gehouden.