Het is voor zover bekend de eerste keer dat er in Gelderland een dode is gevallen door een ongeluk met een quad.

Dat gebeurde zondagmiddag in Woold in het buitengebied van Winterswijk. Een 30-jarige man uit Delfgauw kwam daarbij om.

Bij KXD PRO Nederland in Winterswijk worden quads verkocht. 'Wij geven uitgebreide instructies over de veiligheid', vertelt Igor Stojanovic. 'Het is echt een andere manier van rijden, zo moet je in bochten flink tegensturen. En niet iedereen mag zomaar op een quad rijden. Met een kenteken mag je op de openbare weg, maar je hebt er wel een rijbewijs voor nodig.'

Snel over de kop

'Ik ga ervan uit dat dit geen gehuurde quad was. Wel één met flinke power. Maar de vraag is hoe de quad is afgesteld. Heeft de manier ervaring, heeft hij het overschat? Met slecht weer op die smalle wegen die we hier in de regio hebben, ga je snel over de kop. Dan heb je geen controle meer.'