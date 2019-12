'Postzegels verzamelen is helemaal niet suf en saai'

De verzamelaars komen uit binnen- en buitenland. Het is vooral een kwestie van zoeken en snuffelen naar iets wat je nog niet hebt. 'Dit is een briefkaart die verstuurd is van Arnhem naar Italië in mei 1940', vertelt postzegelhandelaar Willem Pasterkamp, 'Dit is dus een poststuk uit de Tweede Wereldoorlog. Daar is wereldwijd belangstelling voor.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Geplaagd op school

Het verzamelen lijkt alleen in trek bij de oudere generaties. 'De jeugd begint echt terug te lopen, helaas', zegt Pamela van de Vlekkert van de Eindejaarsbeurs.

'Ze worden geplaagd op school wanneer ze postzegels verzamelen. Dan hoor je er niet meer bij. Het is suf en saai, terwijl het helemaal niet suf en saai is. Het is juist heel leerzaam. Want een postzegel is gewoon heel mooi en vertelt ook iets over een land.'

Goede boterham

Op een beurs kan veel geld verdiend worden. 'Bij veilingen kunnen ze wel eens behoorlijke opbrengsten hebben voor hun verzamelingen. Dat kan wel tot een miljoen euro gaan', zegt Van de Vlekkert.

Pasterkamp: 'De mensen waarvan dit poststuk ooit is geweest, die hebben het eerst als familiebezit gehouden. Maar latere generaties hebben er geen belangstelling meer voor en dan komt het op de markt. Je kan wel zeggen dat het bijzaak is, maar voor mij is het hoofdzaak, want het is mijn brood.'

En Pasterkamp heeft er een goede boterham aan. 'Zelfs beleg.'