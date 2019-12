Duurzaam naar het hiernamaals? Eerste elektrische crematie in Gelderland

Een crematorium werkt vaak met aardgas en de verbranding daarvan is niet goed voor het milieu. Crematorium 't Lief in Beesd kiest daarom voor meer milieuvriendelijke energie. Het crematorium koopt groene stroom in voor de nieuwe elektrische oven. 't Lief wekt nog niet zelf stroom op: er zijn nog geen eigen zonnepanelen te bekennen op het terrein. Die komen later nog.

Naast de elektrische crematieoven zijn er meer duurzame maatregelen die het crematorium treft. Zo bestaat het gebouw uit onder meer duurzaam hout en wordt restwarmte gebruikt om vloeren te verwarmen.

'Slapeloze nachten'

De eerste elektrische crematie had veel impact op eigenaar Stefan Kruizen, van 't Lief. Uiteindelijk is het wel goed gekomen en is het bestuur tevreden met het resultaat: 'We waren heel nerveus. Slapeloze nachten, ook al heb je softwarematig de elektrische crematieoven volledig getest.'

Niet alleen in Beesd geloven ze dat elektrisch cremeren de toekomst is: ook uitvaartorganisatie Dela is bezig om volgend jaar in Bemmel een elektrische crematieoven te plaatsen.

