Vijf jaar cel voor levensgevaarlijke schietpartij Spiegelhof Nijmegen

Een 49-jarige Nijmegenaar is maandag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot vijf jaar cel voor een poging tot doodslag in zijn woonplaats. Hij schoot eind oktober 2018 meerdere keren met een vuurwapen op een auto waar twee mensen in zaten, vindt de rechtbank bewezen. Eén van de kogels had de auto geraakt. De inzittenden raakten niet gewond.

'Zij mogen van geluk spreken dat ze geen verwondingen hebben opgelopen', zo schrijft de rechtbank. 'Schietincidenten als deze worden in de Nederlandse maatschappij niet geaccepteerd.' Daarom vindt de rechter alleen een langdurige celstraf toepasselijk. De straf is extra zwaar, omdat de schietpartij op klaarlichte dag in een woonwijk plaatsvond.

Schutter ontkende

De man ontkende dat hij de schoten heeft gelost. Hij gaf aan dat hij door één van de mensen in de auto is beschoten. De rechtbank vindt dat niet aannemelijk, omdat dossiergegevens en getuigenverklaringen het tegendeel bewijzen. De straf is lager dan de officier van justitie had geeist, maar volgens de rechtbank wel in lijn met opgelegde straffen in vergelijkbare zaken.

