Gevonden stof in Arnhemse gevangenis 'bruikbaar voor moord'

In de Arnhemse gevangenis is een paar weken geleden inderdaad een gevaarlijke synthetische stof gevonden. Dat meldt het ministerie van Justitie maandag. Omroep Gelderland ontving eerder per anonieme brief een tip over de vondst in de penitentiaire inrichting, beter bekend als de Blue Band-gevangenis. De stof zou bedoeld zijn om iemand te doden.

Het ministerie van Justitie meldt het volgende over de vondst: 'Enkele weken geleden is een gevaarlijke synthetische drug aangetroffen in PI Arnhem. De gedetineerden zijn daarvan op de hoogte gebracht. Er zijn geen signalen dat dit voor onrust heeft gezorgd.' Er is volgens het ministerie wel aangifte gedaan bij de politie. De gedetineerde bij wie smokkelwaar werd aangetroffen, kreeg volgens het ministerie 'een passende sanctie.' Van verdere maatregelen is in de gevangenis vooralsnog geen sprake.

Doorzoeking

Nog steeds is niet helemaal duidelijk waarom de politie vorige week woensdag een doorzoeking deed in de Arnhemse bajes. Agenten doorzochten een groot aantal cellen. Dat onderzoek liep tot diep in de nacht door. Justitie wil niet aangeven wat de aanleiding was voor het onderzoek.

Navraag bij de politie leert dat er wel een aanleiding was voor de doorzoeking. Maar een woordvoerder kan niet aangeven wat die aanleiding precies betrof. De politie geeft toe dat er binnen de PI Arnhem gedetineerden verblijven die elkaar naar het leven staan.

Geruchten

De brief die Omroep Gelderland ontving, maakt melding van een poging tot moord met een narcosemedicijn. De anonieme briefschrijver wilde het publiek via deze weg wijzen op de gespannen toestand in de gevangenis.

De schrijver gaf aan dat het gaat om 40 gram Demerol, een bekend narcosemiddel. Volgens de brief gaan er geruchten in de gevangenis dat het medicijn bruikbaar is om een of meerdere personen te vergiftigen. Aanleiding zou een heersende vete binnen de gevangenismuren zijn.