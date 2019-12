Winterswijk: 3 miljoen nodig voor duurzaam raadhuis en gemeentekantoor

Het monumentale raadhuis, dat stamt uit 1938 en waar de wind bij wijze van spreken dwars doorheen waait, wordt verduurzaamd en de raadszaal wordt heringericht. Dat geldt ook voor het gemeentekantoor, waar meer werkplekken komen en meer open ruimtes zodat het personeel onderling vaker contact heeft.

Wens

'De raad had al langer de wens voor aanpassingen aan de raadszaal en we gaan het raadhuis maximaal verduurzamen', zegt Bengevoord. 'De raadszaal wordt iets groter en het publiek kan straks via de wenteltrap naar boven. Het meubilair wordt flexibel, dus kunnen we het eruit halen als we de zaal voor iets anders willen gebruiken.' De burgemeester benadrukt dat er, in het kader van de duurzaamheidsgedachte, tweedehands meubelen worden aangeschaft.

Het raadhuis krijgt een warmtepomp en LED-verlichting en wordt na de verbouwing optimaal benut. De VVV en energieloket blijven op de begane grond. Op de eerste verdieping komt het zogenaamde Grensland College (van het Graafschap College) en daarboven blijven de raadszaal en de trouwzaal. De raadsfracties kunnen er 's avonds vergaderen.

Tweedehands

De herinrichting van het gemeentekantoor is opgenomen in het coalitieakkoord en het huidige meubilair is afgeschreven. 'We willen meer werkplekken en ontmoeting creëren', zegt Bengevoord. Er komen 227 werkplekken met verstelbare bureau's. 'We willen het gebouw meer naar Winterswijk laten ademen. Er komen zalen vernoemd naar de buurtschappen, maar ook naar Komrij en Mondriaan.'

Aanpassen

De gemeenteraad moet in januari beslissen over de verbouwplannen en kan kiezen voor een sobere aanpak, zodat er nog gesneden kan worden in de kosten. Bengevoord: 'Als de raad het financiële plaatje te gortig vindt, dan kunnen we dingen aanpassen.'

