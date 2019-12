Dat heeft de politie maandag desgevraagd bekendgemaakt. De vrouw werd zaterdag aangetroffen in de woning op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de Hooiberg. Ze woonde daar samen met de verdachte. De man is in de woning gearresteerd.

Foto: Jordi Deckert

'Geen oog dichtgedaan'

'Ik heb geen oog dicht gedaan', zegt de onderbuurvrouw, die geschokt is dat zoiets in zo'n nette buurt kon gebeuren met haar bovenbuurtjes. 'Zij was kapster en hij zat bij de beveiliging, het waren gewoon hele gezellige jonge mensen, spontaan ook. We hebben nooit iets gemerkt, hooguit dat we ze soms hoorden lopen of stommelen.'

De schrik zit er goed in. 'Ik durf niet eens naar buiten om de post te halen', aldus de buurvrouw.

