Hond Dito heeft eindelijk een eigen familie

Froukje (43), haar vrouw Petra (51) en hun 14-jarige zoon Damian besloten een tijdje geleden dat ze op zoek zouden gaan naar een lieve hond voor Damian. Op internet zagen ze Dito bij Dierenopvangtehuis Bommelerwaard. 'We waren meteen verkocht. Hij likte onze hand en kwam bij ons zitten. Even later zat hij op schoot', vertelt Froukje. Bij het weerzien mocht Dito mee naar zijn nieuwe huisje in de Nijmeegse wijk Lindenholt.

Jonge hond

'Dito is een hele lieve en sociale hond', vertelt beheerster Gabrielle van Lieshout van het dierenasiel. 'Vooral met mensen en kinderen. Maar hij is ook wat onzeker, met name met soortgenoten', aldus Van Lieshout. Dito is gevoelig voor prikkels en woonde als jonge hond al in een asiel in Almere en sinds 2014 in Hilversum/Crailo. Maar een baasje vond hij steeds maar niet.'

De asiels waren best groot, met veel andere honden, waartussen Dito minder op zijn plek was. Van Lieshout: 'Wij hebben hem toen overgenomen. Ons asiel is kleinschaliger en rustiger. Dat maakte de kans op een baasje ook wat groter voor hem. In een groot asiel met veel Staffords is die kans minder groot dat hij eruit wordt gekozen.'

Aandacht en liefde

'Hier gaat het goed met hem', vertelt Froukje. 'Hij komt lekker bij ons liggen op de bank en springt ook bij ons op bed. Als we naar buiten gaan vindt hij het nog wel wat spannend, ook vanwege het vuurwerk en omdat hij moet wennen aan zijn nieuwe omgeving.' Froukje, Petra en Damian gaan Dito lekker mee nemen naar de bossen. Froukje: 'Wie weet wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Hij is al op leeftijd hè. Wij gaan hem lekker veel aandacht en liefde geven, zodat hij mooi gelukkig blijft.'