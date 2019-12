Kerstpakket voor 250 Zutphense gezinnen dankzij boeren en burgers

In Zutphen krijgen 250 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank dankzij een actie van boeren en burgers alsnog een rijk gevuld kerstpakket. De gezinnen dreigden een karig noodkerstpakket te krijgen, nadat het pand van de Voedselbank in Zutphen plotseling werd gesloten. Het pand bleek onveilig om te betreden.

Boeren en burgers kwamen daarop de afgelopen dagen massaal in actie om voor deze gezinnen alsnog een rijk gevuld kerstpakket samen te stellen. Vlees, eieren, kazen, aardappels, groente, fruit, maar ook snoep en kerstbomen: uit alle hoeken kwamen en komen er nog steeds donaties binnen. Dinsdag kunnen klanten van de voedselbank de ingezamelde spullen komen ophalen in Zutphen.

Platte wagens

De initiatiefnemers (Jenneke Golstein, Mienke de Wilde, Jarno Meulenbeek en Jan Korenblek) willen er meteen een feestelijk moment van maken. 'Met muziek en de sfeer van een kerstmarkt. Voor de kinderen worden rondritjes op trekkers verzorgd en voor de inwendige mens is er een hapje en drankje. We hopen op deze manier vele gezinnen in Zutphen toch een stel fijne feestdagen te kunnen bezorgen', aldus de initiatiefnemers.

In Zutphen wordt hard gewerkt om spullen te sorteren voor dinsdag:

De spontane actie van boeren en burgers ontstond donderdagavond na het vervelende bericht voor de voedselbank Zutphen. Door problemen met het dak ging het pand op slot en konden vrijwilligers niet meer bij het eten, dat opgeslagen ligt in het pand dat de voedselbank huurt. Sinds vrijdag kan iedereen die iets wil doneren dit komen brengen in Vorden of Zutphen. De actie kan op veel steun rekenen, onder burgers, boeren en andere bedrijven die de voedselbank een warm hart toedragen.

Aanmelden

Om ervoor te zorgen dat de kerstpakketten ook daadwerkelijk bij de juiste mensen terechtkomen, kunnen de gezinnen die ingeschreven staan bij de voedselbank zich aanmelden. 'De teller staat nu op 100 of 120 aanmeldingen', vertelt de organisatie. Voor etenswaren die na dinsdag eventueel overblijven is ook al wat bedacht. 'Dat willen we doneren aan mensen die net boven de inkomensgrens zitten om in aanmerking te komen voor de voedselbank.'

Mensen die een bewijs van inschrijving hebben van de voedselbank kunnen zich per Whats-App alvast aanmelden voor een kerstpakket. Dit kan door een berichtje te sturen naar de organisatoren op het nummer 06-39290661. 'Graag hierbij vermelden: naam - adres - telefoonnummer en het aantal gezinsleden.' Vervolgens horen zij waar het pakket kan worden opgehaald.

