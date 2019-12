'Ongelukkig zijn in je werk, daar had ik helemaal geen zin in'

'Je kunt op je tanden bijten, ongelukkig zijn in het werk. Dan krijg je een burn-out en ben je een paar maanden thuis om dan vervolgens weer in dezelfde situatie te gaan zitten. Daar had ik helemaal geen zin in', vertelt Inge aan Klaas.

Gespaard voor tijd

Klaas is benieuwd hoe ze dat doen omdat het financiële consequenties heeft. 'Sommige mensen sparen voor een wereldreis, anderen geven geld uit aan hobby's. Wij hebben gespaard voor tijd', zegt Abdelhadi.

Beiden gaan hun droom achterna. Voor Inge is dat een baan in de boekenwereld, zelf schrijven of iets met taal. Abdelhadi heeft zich ingeschreven voor een opleiding Sky Diving.

Geen boom in huis

Abdelhadi en Inge combineren bijzondere achtergronden. Hij is een Marokkaanse man met een Duits accent en Inge is een moslima met een Vlaams accent. Ze hebben geen kerstboom in huis, maar Inge zet hun boom wel graag buiten neer, als symbool voor een nieuw begin.

