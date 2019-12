Gestolen langste straatnaambord wordt vervangen, kosten 200 euro

Verwacht wordt dat dit meterslange bord begin van het nieuwe jaar weer op de drie overgebleven palen te zien is. Het bord bij de Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort stond er net twee weken.

In de omgeving is gezocht naar het 2,6 meter lange bord, maar het is tot teleurstelling van de gemeente niet gevonden. Verder zoeken heeft volgens haar geen zin. Duiven heeft de wijkagent geïnformeerd over de diefstal, maar kan nog niet vertellen of er aangifte is gedaan. Ook over de daders is nog niks bekend.

Dichtkitten geen garantie

Nu één bord gestolen is, is hetzelfde bord nog op twee andere plekken te zien. Hiervan worden nu de bouten dichtgekit, zodat het lastiger wordt om de borden van de palen te halen en mee te nemen. Volgens de gemeente Duiven biedt dit geen garantie, maar op deze manier hoopt zij het stelen van de borden iets moeilijker te maken.

Het bord bij de onthulling. Foto: Gemeente Duiven.

Herinnering

Eerder deze maand onthulden wethouder Gemma Tiedink van Duiven en de burgemeester van het Horsterpark nog de nieuwe straatnaam. Met de zeer lange naam - vijftig letters, vier spaties en een koppelteken - wilde Duiven negen jaar geleden al graag op symbolische wijze een herinnering creëren aan het belang van de landinrichtingscommissie voor de herinrichting van Duiven en Westervoort.

Een bord voor de verbinding tussen de Engelstraat en de Horsterparklaan kwam er nooit, tot de gemeente er werk van maakte en een extra lange plaat liet maken.

