Marco haalt Apeldoornse zwerfjongeren van straat: 'Het is écht een probleem'

'Vanuit de stichting proberen wij de jongeren te helpen waar andere instanties dat niet kunnen of waar het niet lukt', vertelt Marco in het Omroep Gelderland-programma Kerst Vier Je Samen.

Eén van de jongeren die geholpen worden door de stichting is de 19-jarige Tobias. 'Hij heeft sinds kort een kamertje, een inkomen en dagbesteding. Maar hij heeft nog onvoldoende geld om normaal boodschappen te kopen.' De stichting schiet daarbij te hulp.

Tobias is erg blij met de hulp van Marco. 'Hij komt bij mij langs omdat ik in de problemen zit met geld', legt hij uit. Tobias kwam op straat terecht omdat hij in zijn jeugd met de 'verkeerde' jeugd omging. 'Het is fijn dat er mensen zijn die met je willen praten, dat had ik vroeger niet.'

De stichting schiet niet alleen financieel te hulp. Er worden ook activiteiten georganiseerd, zoals hardlopen. Marco: 'Als je hardloopt krijg je een lekker gevoel, je bent trots op jezelf en je bent lekker bezig.'

'Stichting moet overbodig worden'

Marco hoopt eigenlijk dat de stichting snel overbodig wordt. 'We bereiken heel veel jongeren en kunnen veel voor ze doen', legt hij uit. 'Maar wat ik het liefste zou willen is dat er geen zwerfjongeren meer zijn, dat we als stichting niet meer nodig zijn. Maar dat is een utopie.'

In de uitzendingen van Kerst Vier Je Samen draait het om wensen en verrassingen. Tobias is fan van zanger Frans Duits en mag bij hem op de bank aanschuiven in de studio, én met hem op de foto. Daarnaast krijgen hij en enkele andere jongeren een speciaal kerstpakket.

