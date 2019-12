Meer criminaliteit in Gelderland, Nijmegen koploper

RTL Nieuws heeft de wapenhandel-, drugshandel-, inbraak- en brandstichtingcijfers over alle Nederlandse gemeenten opgevraagd. De nieuwsdienst stelt op basis daarvan dat de veelvoorkomende misdaad het afgelopen jaar is toegenomen in Nederland. Bestudering van de cijfers wijst uit dat dat zeker ook geldt voor de grotere Gelderse steden.

De misdaadcijfers in Nijmegen zijn het hoogste van alle steden en dorpen in de provincie Gelderland. De politie heeft in de eerste negen maanden van 2019 in Nijmegen 4.663 veelvoorkomende misdrijven geteld. Opvallend zijn daarbij het grote aantal incidenten met openlijk geweld- en brandstichting. Zo wordt de Waalstad al maanden geteisterd door autobranden.

Qua moord- en doodslag loopt Nijmegen in de pas met vorig jaar. Tot aan september werden er 16 delicten op dat gebied geregistreerd in de Waalstad.

Arnhem: toename drugs- en wapenhandel

Arnhem scoort al jaren hoog in de landelijke misdaadstatistieken. Ook nu is dat weer het geval. De politie heeft in de eerste negen maanden van 2019 in Arnhem 3.972 veelvoorkomende misdrijven geteld, vooral op het gebied van wapen- en drugshandel.

In en rondom Arnhem zijn de afgelopen tijd nogal wat drugslozingen aangetroffen, waardoor recent nog het Openluchtmuseum een halve dag was afgegrendeld. De drugshandel zou zich ook voordoen onder jongeren. Burgemeester Marcouch noemt dat een aandachtspunt in enkele recentelijke publieke uitspraken omtrent dit thema.

Hoog inbraakcijfer Apeldoorn

In Apeldoorn is in de afgelopen drie jaar 1.043 keer ingebroken in een woning. Dat zijn jaarlijks 52 inbraken per 10.000 woningen. Het inbraakrisico ligt daarmee lager dan het landelijk gemiddelde. En ten opzichte van het gemiddelde inbraakrisico van de provincie Gelderland doet Apeldoorn het eveneens vrij goed.

Het onderzoek wijst uit dat er wel een toename van wapen- en drugshandel is in Apeldoorn. De meest voorkomende vorm van criminaliteit in Apeldoorn is overigens vernieling. Dit jaar waren er al 444 zaken.

Drugshandel in Ede

De politie heeft in de eerste negen maanden van 2019 in Ede 1.457 veelvoorkomende misdrijven geteld. De verwachting is dat de criminaliteit over heel 2019 daalt ten opzichte van vorig jaar.

Wel is er nu al een flinke stijging te zien van zowel wapen- als drugshandel in de stad. In Ede is in de afgelopen drie jaar ook nog eens 958 keer ingebroken in een woning. Dat zijn jaarlijks 85 inbraken per 10.000 woningen. Het inbraakrisico ligt daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde en ook hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Minder drugshandel in Tiel

Is er ook nog goed nieuws te melden? Ja en nee. In Tiel bijvoorbeeld is het aantal drugsdelicten dit jaar tot aan september afgenomen. De politie geeft aan dat daar in de laatste maanden van dit jaar weinig verandering in is gekomen.

Maar het aantal wapengerelateerde incidenten is nu juist wel weer toegenomen in de Betuwegemeente. Van een totaal van twaalf incidenten met wapens in heel 2018 volgde een stijging naar al twintig wapen gerelateerde incidenten in 2019, enkel tot aan september van dit jaar.