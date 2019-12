Vitesse in 2019: het onvermijdelijke einde van Slutskiy

Vitesse gaat in januari op trainingskamp in Portugal. Daar wordt met 3-0 verloren van Wolfsburg en met 3-2 gewonnen van Livingston. Van de overbodige backs Khalid Karami en Lassana Faye wordt afscheid genomen. De competitie wordt hervat met een 3-2 zege thuis tegen Excelsior. Daarna wordt Vitesse door AZ uitgeschakeld in de beker en door geknoei van doelman Eduardo verliest Vitesse van laagvlieger Fortuna Sittard.

Mohammed Dauda wordt gehuurd van Anderlecht.

In februari denkt Vitesse te winnen van Heerenveen. Maar de 3-1 wordt door de VAR afgekeurd en meteen daarop maken de Friezen gelijk. Na een 2-1 nederlaag in Groningen wordt de spelersbus op Papendal opgewacht door boze supporters. De thuiszege op Willem II (3-2) komt dan ook als geroepen. In Emmen wordt eenvoudig met 3-0 gewonnen. Arnold Kruiswijk kondigt na chronisch blessureleed het einde van zijn carrière aan. Directeur Joost de Wit (foto) vertrekt met de noorderzon en wordt opgevolgd door Pascal van Wijk.

In maart neemt Martin Ødegaard het elftal bij de hand. De Noor excelleert, maar de resultaten zijn wisselend. Winst op NAC, een gelijkspel tegen Feyenoord en een ongelukkige uitnederlaag tegen Heracles. Mo Allach keert terug als technisch directeur. Alexander Büttner komt in conflict met de club over een nieuw contract. Hij vindt de aanbieding die Vitesse doet respectloos.

Uit tegen ADO Den Haag speelt Vitesse met 3-3 gelijk. Het is de avond van Thomas Buitink. Het talent krijgt verrassend een basisplaats en maakt drie doelpunten.

In april opent Vitesse met twee spectaculaire wedstrijden tegen AZ (2-2) en PSV (3-3). Trainer Leonid Slutskiy noemt Gözübüyük na PSV de slechtste scheidsrechter ter wereld en dat komt hem op een wedstrijd schorsing te staan.

Zonder de trainer speelt Vitesse doelpuntloos gelijk in Utrecht. Na zes wedstrijden zonder zege wordt de ban gebroken tegen PEC Zwolle (4-1). Maar tegen koploper Ajax zijn de Arnhemmers in de Arena kansloos, het wordt 4-2. Remko Pasveer is ondertussen teruggekeerd in het doel ten koste van Eduardo.

Vitesse plaatst zich in mei voor de play-offs na een 6-1 thuiszege op De Graafschap. Ødegaard is in grootse vorm en vooral dankzij de Noor wordt afgerekend met FC Groningen.

De finale tegen FC Utrecht begint met een 1-1 gelijkspel, maar in GelreDome gaat Vitesse met 2-0 onderuit. En dus eindigt het eerste seizoen van Slutskiy zonder prijs.

In juni wordt bekend dat de wegen van Büttner en Vitesse definitief scheiden. Armando Obispo wordt gehuurd van PSV en Edward Sturing behoort niet meer tot de staf van het eerste elftal. De selectie wordt uitgebreid met Jay-Roy Grot en Thomas Hajek.

Vitesse gaat in juli op trainingskamp in Polen. Thomas Bruns en Roy Beerens mogen niet mee. De oefenduels eindigen in drie nederlagen en één gelijkspel. Op de transfermarkt pakt Vitesse door met het aantrekken van Riechedly Bazoer en Oussama Tannane (foto).

Ook wordt doelman Kostas Lamprou aan de selectie toegevoegd. En met Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum legt de club twee nieuwe shirtsponsors vast. Slutskiy noemt de vierde plaats het maximaal haalbare voor Vitesse in het nieuwe seizoen.

De competitie-opening in augustus is zeer verdienstelijk. Kampioen Ajax wordt op 2-2 gehouden. Bazoer scoort, maar krijgt ook een rode kaart. Uit tegen Willem II wordt met 2-0 gewonnen. Een grote klap is het overlijden van clubicoon Dejan Curovic. De spits wordt herdacht voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

De wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen en na een gelijkspel uit tegen Heracles staat Vitesse tweede. Ondertussen vallen Hilary Gong en Charly Musonda weg met zware blessures. Thulani Serero vertrekt naar Al-Jazira.

In september pakt Vitesse met een 2-1 zege op AZ de koppositie in de eredivisie. Nouha Dicko wordt gehuurd van Hull City en Eli Dasa komt transfervrij naar Arnhem. Vitesse keert hardhandig terug op aarde, PSV is met 5-0 veel te sterk. Maar door zeges op Fortuna Sittard en RKC sluiten de Arnhemmers toch weer aan bij de top van de eredivisie. Slutskiy oogst lof met zijn optreden in het programma Jinek, waar hij de presentatrice in een Vitesse-shirt hult.

Na zeges op Utrecht en VVV staat Vitesse in oktober gedeeld tweede. Oussama Tannane valt weg met een knieblessure en Riechedly Bazoer wordt uit de selectie gezet na een conflict met Jay-Roy Grot. 'I don't want to play for your fucking team', zou de middenvelder ook tegen Slutskiy hebben gezegd. Een week later wordt hij alweer in genade aangenomen.

Vitesse verliest verrassend thuis van ADO Den Haag, maar schakelt wel De Graafschap uit in de beker.

Na nederlagen tegen Emmen en FC Groningen neemt in november de kritiek op Leonid Slutskiy flink toe. De Rus krijgt met Keisuke Honda een extra versterking. Maar de Japanner kan het elftal niet bij de hand nemen uit tegen Sparta, waar met 2-0 wordt verloren. En na de vijfde nederlaag op rij, 3-2 in Heerenveen, gooit Slutskiy zelf de handdoek. 'Ik begon als hero, nu ben ik een zero', zegt de Rus.

Joseph Oosting mag de maand december volmaken als interim-trainer. Hij opent met een doelpuntloos gelijkspel tegen Feyenoord, maar daarna volgen zeges op Twente en VVV (beide keren 3-0) en een 4-0 overwinning in de beker op ODIN'59. En zo gaat Vitesse als nummer zes de winterstop, inmiddels zonder Keisuke Honda, die in navolging van Slutskiy zijn biezen heeft gepakt.