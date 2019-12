Brandweer verlost buurtbewoners van luid gepiep

De brandweer heeft bewoners van de Willem Barendszstraat in Arnhem in de nacht van zondag op maandag bevrijd van een luid gepiep.

De brandmelder was afgegaan in een woning in de straat. Omdat het huis leegstaat, bleef het alarm loeien. Omwonenden waren het op een gegeven moment zat en belden de politie en brandweer. Die kwamen daarop ter plaatse.

De brandweer is met een hoogwerker via een raam het huis binnengegaan om het alarm af te zetten. Daarna konden buurtbewoners in alle rust weer slapen. Waardoor de brandmelder is afgegaan, is niet bekend.