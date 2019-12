Vuurwerkbom: even zag je geen hand voor ogen in de brillenwinkel in Harderwijk

Toen de brandweer bij de winkel in het centrum van Harderwijk aankwam, bleek er geen vuur te zijn. Wel stond de zaak helemaal vol rook.

Eigenaar Alfred Bredeweg zat thuis een kopje koffie te drinken toen hij werd gebeld om direct naar zijn zaak te komen. Er zou een vuurwerkbom zijn afgestoken vlak voor het pand.

Drukgolf

'Door de drukgolf is de mistgenerator bij ons in de winkel afgegaan', legt Bredeweg uit. 'De generator reageert op beweging en op druk. Als die afgaat staat binnen een paar seconden de hele ruimte vol met mist.'

Bij de buren, een juwelier, ging het alarm af door de knal. 'Toen ik hier aankwam stond de winkel vol met rook en de straat vol met mensen', vertelt Bredeweg aan de telefoon. Hij is blij dat het geen inbraak was en dat er niets is beschadigd, maar hoort wel dat het schrikken was voor de mensen die in de buurt waren op het moment dat het vuurwerk afging.

Paniek in de straat

'Mensen waren echt even in paniek', zo beschrijft een brandweerman het aan een fotograaf die vlak na de knal aanwezig was. 'Ze zaten in een café en op een terras nog geen vijf meter verderop.

De horeca van de ijsbaan tegenover de brillenwinkel zit zo'n tien meter verderop. De mensen die daar zaten hebben ook een ontzettende knal gehoord, aldus Bredeweg.

Ventilator

De brandweer heeft met een ventilator de zaak in een dik half uur weer rookvrij gekregen. De brillenwinkel is maandag gewoon open.

De politie doet onderzoek naar het incident.