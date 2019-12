Oosting gaat tevreden de kerst in bij Vitesse

'We zaten in een moeilijke periode en we hebben soms wat geluk gehad, maar ik vind echt dat we het prima hebben gedaan', stelt de interim-coach na afloop. 'Het moment van instappen was voor mij niet makkelijk. Maar we zijn iets anders gaan spelen en daar voelden ze zich prettig bij. We hebben de crisis een beetje overwonnen en dat hebben ze echt zelf gedaan.'

Middenvelder Matus Bero is blij dat Vitesse met een 3-0 winst het jaar goed afsluit. Hij blikt terug op een bewogen eerste seizoenshelft. 'We begonnen echt goed, zo goed had niemand verwacht. Toen kwam er een reeks met echt slechte wedstrijden en nu toonden we weer kwaliteit. Daar heeft de trainerswissel wel invloed op gehad ja. De motivatie van spelers verandert automatisch, want je wil je laten zien aan je nieuwe coach.'

Door de winst staat Vitesse nu zesde op de ranglijst. 'Leuk, maar we zijn pas op de helft van de competitie. Ik vind het mooi dat we daar staan, maar dat moet ook aan het eind van de rit. Daar hoort Vitesse', aldus de Emmense hoofdcoach.

Bier en familie

Voor nu is het vooral genieten van de kerstdagen bij Vitesse. Joseph Oosting blijft gewoon thuis. 'Ik ga genieten van het gezin en verder niet zoveel. Of ik nog met Mo Allach ga bellen? Nee, op het trainingskamp praten we verder.'

Voor Matus Bero staat er wel een reis op het programma. 'Ik ga naar mijn familie in Slowakije. Rust nemen en bier drinken. Niet te veel, een paar. Verder ga ik uitrusten met de familie.'