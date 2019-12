CDA-raadslid Renkum zwaait af vanwege bestuurscultuur

Jan Wessels (CDA) heeft zijn functie als raadslid van de gemeente Renkum neergelegd. Coen Geerdes werd deze week als zijn vervanger geïnstalleerd. Reden voor Wessels om te stoppen, is de heersende bestuurscultuur in Renkum.

'Dat is er één van coalitie tegenover oppositie', zegt Wessels. 'En dat vind ik geen setting waarin we voor Renkum het beste resultaat kunnen bereiken.' De inspanningen stonden voor hem daarom niet meer in verhouding tot het resultaat dat hij voor de inwoners kon bereiken.

'Even in de handen spugen'

Zijn vervanger, Geerdes, start vol ambitie. Om de binding met de achterban te versterken wordt een maandelijkse 'CDA pizza en politiek avond' gestart. 'Renkum heeft het financieel moeilijk', vertelt Geerdes.

'Maar wat mij betreft horen we nu te vaak dat er geen geld en capaciteit is.' Volgens Geerdes is het een kwestie van 'even in de handen spugen en uitvoering geven aan de ambities' in plaats van 'verzuchten onder het gebrek aan middelen'.

De advocaat omgevingsrecht kwam vier jaar geleden in Renkum wonen. Zijn vrouw is wel in de gemeente opgegroeid. Samen hebben ze twee zoons van 2 en 4 jaar oud. De geboren Schiedammer studeerde politicologie in Leiden en rechten in Amsterdam.