Gelderse sporters: Van Vleuten, Hassan en Van Gendt schitteren in 2019

ATLETIEK

Een topjaar voor Sifan Hassan. De atlete uit Arnhem leverde veel knappe prestaties, maar haar twee wereldtitels in Doha sprongen eruit. Ze won goud op de 1500 meter en de 10 kilometer, een ongebruikelijke combinatie.

Dafne Schippers uit Oosterbeek kon door een blessure niet excelleren op het WK. Op het EK Indoor pakte ze zilver, ondanks een rugblessure na een val van de trap. Op dat toernooi kwam het Gelderse succes van Nadine Visser uit Arnhem met goud op de 60 meter horden.

Visser kwam op het WK op de 100 meter horden net niet op het podium, ze eindigde als zesde. Voor Anouk Vetter uit Arnhem was 2019 een moeizaam jaar. Op de meerkamp haalde ze op geen enkel toernooi het einde. Wel pakte ze nationale titels bij het verspringen en het speerwerpen. Ook de Nijmeegse atleet Mike Foppen was goed voor NK-goud, op de vijf kilometer. Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn won daar de tienkamp.

BAANWIELRENNEN

De baanwielrenners uit Gelderland waren op het EK en het WK gouddelvers. De teamsprinters, met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland uit Apeldoorn waren onverslaanbaar. Jan-Willem van Schip uit Wageningen zorgde voor een grote sensatie met WK-goud in de puntenkoers.

BADMINTON

Selena Piek uit Arnhem deed het prima op de grote titeltoernooien. Met Cheryl Seinen haalde ze de halve finales op het EK en op het WK kwam ze samen met Robin Tameling tot de kwartfinales.

BEACHVOLLEY

Sanne Keizer uit Doetinchem kon haar Europese titel niet verdedigen door een blessure van haar partner Madelien Meppelink. Op het WK strandde het duo in de achtste finales.

BMX

Twan van Gendt uit Velddriel troefde topfavoriet Niek Kimmann uit Arnhem af op het WK.

Op het EK was het omgekeerd met goud voor Kimmann en zilver voor Van Gendt. Bij de vrouwen won Laura Smulders uit Horssen vrijwel alles, alleen op het WK werd het zilver in plaats van goud.

BOKSEN

Jemyma Betrian uit Nijmegen verbaasde in 2018 met WK-brons. Ditmaal kwam ze tot de kwartfinales, maar op het EK was ze wel goed voor brons. Dat lukte Enrico Lacruz uit Huissen ook.

DRESSUUR

Edward Gal uit Oosterbeek werd vierde op het EK Dressuur. Maar met de nationale ploeg was hij goed voor zilver.

GOLF

De Arnhemse Anne van Dam deed het goed op verschillende prestigieuze internationale toernooien. Zo won ze in Canberra en Marbella en veroverde ze in Schotland de Solheim Cup.

HANDBAL

Estavana Polman uit Arnhem was de ster van het Nederlands handbalteam, dat de wereldtitel veroverde in Japan.

Ze werd bovendien uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

TENNIS

Richèl Hogenkamp uit Doetinchem kende niet haar beste jaar. De enige Grand Slam waarvoor ze zich kwalificeerde was de US Open, maar dat eindigde al na één ronde voor de Achterhoekse.

In het rolstoeltennis was er veel succes voor Aniek van Koot uit Dinxperlo. Ze won het enkelspel op Wimbledon en was samen met Diede de Groot de beste in het dubbelspel in alle vier Grand Slams.

VELDRIJDEN

Annemarie Worst uit Nunspeet reed het hele jaar voorin mee in alle veldritten. Maar op het EK had ze net niet de juiste vorm om haar titel met succes te verdedigen. Worst moest genoegen nemen met brons.

WIELRENNEN

Annemiek van Vleuten kende haar beste jaar ooit. De Wageningse kwam terug van een zware knieblessure en won in het voorseizoen al meteen de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

Na een Nederlandse titel tijdrijden in Ede was ze ook weer superieur in de Giro Rosa. En de kroon op haar seizoen kwam op het WK in Yorkshire. Van Vleuten kon haar wereldtitel tijdrijden niet prolongeren en moest genoegen nemen met brons. Maar in de wegwedstrijd reed ze op honderd kilometer van de finish weg en kon niemand haar terughalen.

Bij de mannen viel Fabio Jakobsen uit Heukelum het meeste op. De jonge sprinter won acht wedstrijden, waaronder twee etappes in de Ronde van Spanje. En ondanks het ontbreken van ploegmaats was hij de beste op het NK in Ede.

Wilco Kelderman uit Barneveld kende door valpartijen een lastig jaar. In de Tour moest hij opgeven. In de Ronde van Spanje reed hij verdienstelijk en eindigde hij als zevende. Robert Gesink uit Varsseveld moest door een val in Luik-Bastenaken-Luik ook veel wedstrijden missen, maar hij was wel van grote waarde in de Ronde van Spanje die werd gewonnen door zijn teamgenoot Primoz Roglic.

Jesper Asselman uit Huissen won knap een etappe in de Ronde van Yorkshire (foto). Arvid de Kleijn uit Herveld boekte zes zeges, waaronder de Druivenkoers. En David Dekker uit Hedel won drie koersen en pakte goud op het NK voor beloften in Ede.