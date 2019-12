Paar honderd verkeersboetes uitgedeeld rond wedstrijd tussen Rico en Badr

Exacte aantallen moeten nog duidelijk worden maar Marcouch schat in dat er een paar honderd bekeuringen zijn uitgedeeld voor foutparkeren. 'Daar is stevig tegen opgetreden. Er waren namelijk voldoende alternatieven. Dus dat wordt voor die mensen een dure avond.' Wel wil hij evalueren wat er hiervoor in de voorbereiding anders had gekund.

Zie ook: KIJK TERUG | Rico houdt wereldtitel na opgave Badr

Messen, drugs en 'ploertendoder'

Rondom het evenement mocht er preventief worden gefouilleerd. Daar is gebruik van gemaakt, laat Marcouch weten. 'Daarbij zijn met name een aantal messen aangetroffen. Maar het aankondigen van de maatregel maakt ook dat mensen dingen thuislaten.' Één persoon bij het station had drugs en een 'ploertendoder' bij zich. 'Maar dat was niet gerelateerd aan het evenement.' Ook het alcoholverbod tijdens het evenement had volgens de burgemeester een positief effect.

Zie ook: FOTOREEKS | De avond van Badr en Rico in 13 foto's

'Onsportiviteit kan overslaan'

Zowel in het stadion als in de stad spreekt Marcouch ondanks de drukte van een 'goede sfeer'. 'We kunnen terugkijken op een mooi evenement, zonder grote incidenten.' Ook benoemt hij het goede voorbeeld dat Rico en Badr na afloop van hun gevecht gaven. 'Mooi hoe die twee groten elkaar troostten. Je kunt namelijk ook negatieve emoties aanwakkeren. Onsportiviteit kan overslaan.'

In 2016 waren in Düsseldorf nog massale vechtpartijen rondom de wedstrijd tussen Badr en Rico. 'Maar er is in de voorbereiding goed samengewerkt. Complimenten aan politie, handhavers en de bezoekers', besluit Marcouch.

Badr verloor de partij overigens. Hij gaf op met een blessure.

Zie ook: