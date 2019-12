Wielrenner Jesper Asselman moet ondanks topseizoen een stapje terug doen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De 29-jarige wielrenner uit Huissen kende meerdere hoogtepunten. Hij reed in de kopgroep tijdens de Ronde van Vlaanderen en bleef een compleet peloton voor in de openingsrit van de Ronde van Yorkshire.

Maar de Roompot-formatie, waarvoor hij vijf jaar reed, maakte bekend te stoppen. 'Iedereen is ploeggenoot, maar je weet dat aan het einde van het jaar de plekjes duur zijn. Dat is niet optimaal voor de sfeer. Toen kwam toch het verdict.'

Fusie

Assselman leek over te stappen naar Israel Cycling Academy, een ploeg in de World Tour. 'Het zag er echt goed uit. Het leek een hele mooie, nieuwe sportieve kans. Alles was rond, alleen de contracten nog niet. Uiteindelijk ging die ploeg fuseren en toen viel ik net buiten de boot. En toen waren alle andere ploegen waar ik heen kon inmiddels ook voorzien.'

De Gelderse Metec-ploeg bood uiteindelijk soelaas. 'Daar zat ik al voordat ik naar Roompot ging. Ik ben blij dat ik daar de kans krijg om mezelf terug te knokken. Het is een wat ander programma. We rijden best veel wedstrijden die ik met Roompot ook reed, daar kan ik mij tonen. Bij Roompot was het doel om in ieder geval in de ontsnapping te zitten. Nu ook, maar dan in de finale. Maar uiteindelijk wil ik volgend jaar weer een stap omhoog te zetten.'

Baan

Asselman gaat nu enkele weken op de baan rijden. 'Ik rij de NK's en ik wil met één of meer medailles naar huis gaan. En daarna de Zesdaagse van Rotterdam. Prachtig om te kunnen acteren in een volgepakt Ahoy.'