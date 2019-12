Teleurstelling overheerst na Rico tegen Badr in GelreDome

Verhoeven kroonde zich in een kolkende GelreDome voor de tiende keer tot wereldkampioen, maar net als drie jaar geleden in Oberhausen werd ook deze wedstrijd met Hari vroegtijdig onderbroken door een blessure bij de Nederlands-Marokkaanse bokser.

Anti-climax

'Ja, dit is natuurlijk wel een beetje jammer. Je gaat toch met het idee erheen dat ze het tot de vijfde ronde gaan uitbrengen. Nu ga je met een rotgevoel naar huis', zegt een vrouwelijke toeschouwer na afloop. Anderen spreken van een anti-climax: 'Dat voelt zeker zo, ja. Beide heren zijn waarschijnlijk ook teleurgesteld.'

Van over heel de wereld kwamen bezoekers naar Arnhem om het gevecht tussen de twee kemphanen bij te wonen, zo ook vanuit Duitsland. 'Wij zijn speciaal hierheen gekomen, Arnhem is een mooie stad', laat een boksliefhebber weten. 'Alles was leuk, alleen Badr heeft helaas verloren.' Een andere toeschouwer gunt Rico de wereldtitel wel. 'Maar ik vind het wel spijtig voor Badr.'

Na afloop stond de politie buiten het stadion klaar, maar bleef het zowel binnen- als buiten het stadion rustig en verliep de uitloop op het eerste oog zonder problemen.

Verhoeven: gezondheid is het belangrijkste

Rico Verhoeven hield een dubbel gevoel over aan de confrontatie met Badr Hari, vertelde de kickbokser op de persconferentie. 'Dit is gewoon heel vervelend', aldus de regerend wereldkampioen. 'We zaten er beide lekker in, volgens mij waren de mensen ook aan het genieten. Dan is het jammer dat het zo gelopen is.'

'Niet nog een keer in GelreDome'

Verhoeven merkte direct dat het mis was in de ring, nadat Hari verkeerd op de ondergrond terecht kwam. 'Ik dacht: wauw, hier is echt iets aan de hand. Dit was niet goed. We zeiden in de ring direct al dat we de partij nog een keer gaan doen.' De mannen vielen elkaar daarna in de armen, voordat Hari per brancard het podium verliet.

De nieuwe rematch zal overigens niet in Arnhem zijn, want hoewel het voor het eerst in de historie van GLORY was dat een voetbalstadion werd uitverkocht, liet Verhoeven al doorschemeren een volgende partij wel in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam te willen boksen.