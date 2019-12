Parkeerchaos rondom kickboksgala Gelredome

'De straten en grasvelden staan vol met vreemde auto's, omdat verkeersregelaars de inrit naar de Rijnhal blokkeren', schrijft Joop van der Linden. Het parkeerterrein dat normaal gesproken beschikbaar is voor bezoekers van evenementen in het Gelredome, is vol. 'Nu rijdt alles in onze straat en staan auto's dwars en dubbel geparkeerd.'

Een buurvrouw uit de Dotterlaan heeft de verkeersregelaars gevraagd om hun straat af te zetten. Daar is geen gehoor aan gegeven.

Eigen verkeersbord

Van der Linden heeft bij eerdere evenementen bij de gemeente geïnformeerd of de buurt afgezet kon worden. Omdat dat niet gebeurde heeft hij zelf maatregelen genomen: 'Ik heb met de buren al een peer keer de straat dichtgezet met een hekwerk. Mensen zijn dan boos omdat het geen officieel bord is. En in Malburgen-West worden de straten wel afgezet', doet de Arnhemmer zijn beklag.

Maar, niets is minder waar. 'Het zit helemaal vol hier', zegt een inwoner van Malburgen-West, de wijk aan de overkant van de Nijmeegseweg. 'Ik kan zelf mijn auto nergens kwijt. Auto's staan hier ook schots en scheef geparkeerd in de straat. Die zijn van buren die ook nergens konden parkeren.'

Zelfs langs de N225 richting Oosterbeek staat auto's in de berm. 'Overal staat ze dubbel geparkeerd', vertelt een fotograaf die een kijkje is gaan nemen. 'Zelfs op de fietspaden'.

Raymond reageert via WhatsApp en stuurt bovenstaande foto: 'Bij ons op het Schepen van Allerpad staan zoveel auto's, niemand kan de wijk meer in of uit. Als er een brandweerauto door moet, kan dat niet. Zelf heb ik mijn auto buiten de wijk moeten zetten. We hebben de politie gebeld, maar die heeft er nog niks aan gedaan.'

Parkeren buiten de stad

Net als bij andere evenementen zoals Climax, het Piratenfestijn of wedstrijden van Vitesse, zijn er nu ook parkeerplekken buiten de stad geregeld. Mensen kunnen daarvandaan met pendelbussen naar het stadion rijden.

'Op de een of andere manier wordt daar nu nagenoeg geen gebruik van gemaakt', aldus de fotograaf. 'We zien overigens ook geen handhavers die bonnen uitschrijven', voegt hij toe.

Luiken dicht en binnenblijven

Ondanks de parkeeroverlast gaat Van der Linden wel van de wedstrijd genieten. 'Ik heb zelf altijd geworsteld en ook een tijdje gebokst, dus ik vind het altijd wel mooi om te zien.'

Op de vraag wat hij gaat doen als het kickboksgala is afgelopen is hij duidelijk: Binnen blijven. Ik heb rolluiken die gaan helemaal dicht. Iedereen moet massaal het stadion uit. Je hebt dan groepen elkaar tegen gaan komen en die hoef ik niet tegen te komen.'

