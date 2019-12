Gelderse sportclubs in 2019: Knappe landstitels Devils Nijmegen en Orion

In het amateurvoetbal was er weinig succes voor Gelderland. De Treffers nam afscheid van trainer Anton Janssen (foto) en draait onder zijn vervanger Jan de Jonge mee in de subtop van de tweede divisie.

TEC uit Tiel promoveerde naar de tweede divisie en staat net boven de degradatiezone. FC Lienden degradeerde en lijkt op een faillissement af te stevenen. Achilles'29, twee jaar terug nog eerstedivisionist, is inmiddels afgezakt naar de hoofdklasse en staat stijf onderaan. De Groesbeekse club is bovendien niet meer welkom op het eigen sportpark De Heikant.

Smashing uit Wijchen slaagt er in de eredivisie badminton niet in om zich te plaatsen voor de kampioenspoule.

In het basketbal draaiden de vrouwen van Batouwe uit Bemmel een anoniem jaar, na enkele jaren in de top van Nederland met zelfs twee landstitels.

De Gelderse clubs draaien goed in de damcompetitie. Denk en Zet uit Culemborg staat tweede in de ereklasse en VBI Huissen is vierde.

Een ware sensatie in het tafeltennis. Smash'70 uit Hattem bereikte tot ieders verrassing al de finale om het landskampioenschap. En daarin wordt dan ook nog eens met 3-1 gewonnen van Zoetermeer. De eerste titel ooit voor de dorpsclub uit Hattem.

In het huidige seizoen staat Smash'70 op de vierde plaats.

In de eredivisie tennis verraste Lewabo Lions uit Beneden-Leeuwen door zich te plaatsen voor de play-offs. Daarin werd de finale gehaald, waarin Suthwolda uit Zuidwolde met 5-1 werd verslagen.

Ook in het volleybal werd een Gelderse club landskampioen. Orion uit Doetinchem rekende in vijf duels af met aartsrivaal Lycurgus.

Dynamo uit Apeldoorn strandde in de halve finales van de play-offs. Beide Gelderse club troffen elkaar ook in de bekerfinale, daar was Dynamo met 3-1 te sterk. De Supercup ging ook tussen Orion en Dynamo, de Doetinchemmers wonnen met 3-2.

Het vrouwenvoetbal in Gelderland eindigt in mineur. Achilles'29 wordt laatste in de eredivisie en moet ermee stoppen.

Polar Bears pakte bij de vrouwen een prijs in het waterpolo. De bekerfinale ging naar de ploeg uit Ede, De Zaan werd met 13-10 verslagen.

In het ijshockey kenden de Nijmegen Devils een topjaar. Eerst werd de beker veroverd ten koste van HIJS Den Haag. En in de finale om de landstitel troffen beide clubs elkaar weer en won Nijmegen met 7-4.

In de BeNe-League strandden de Devils in de halve finale tegen Geleen.