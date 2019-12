'Het was geweldig', avontuur voetballer Jan Lammers in Indonesië voorbij

Jan Lammers uit Zevenaar is na zijn voetbalavontuur in Indonesië terug in Nederland. De 24-jarige oud-Superboer vertrok in januari na periodes bij De Graafschap en RKC Waalwijk naar Borneo FC, maar raakte geblesseerd aan zijn knie en dat was voor de club reden om de noeste verdediger niet meer in te schrijven voor de competitie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'De president vertelt het aan je en dan denk je van: oké', zegt de verdediger, die opgroeide in de jeugd van De Graafschap voor hij doorbrak in het eerste. 'Je kunt er vrij weinig mee doen en het leven gaat verder.'

'Het was een geweldig avontuur'

En dus komt hij in de Indonesische competitie niet meer aan voetballen toe. Spijt heeft de 24-jarige verdediger totaal niet: 'Het was een geweldig avontuur', vindt Lammers, die onder meer de tempels Borobudur en Prambanan bezocht nabij Jogjakarta op Java.

Zijn vriendin bezocht meermaals het toeristische Bali. 'De eerste twee, drie maanden voelden eigenlijk als vakantie. We vlogen heel Indonesië door. Dat maakt het wel heel mooi, dat je een vakantiegevoel hebt terwijl je aan het werk bent.'

Voetballen boven de 40 graden

Zelf speelde Lammers op het eiland Borneo zijn thuiswedstrijden, waar hij voetbalde in temperaturen tot boven de veertig graden. In totaal speelde hij dertien wedstrijden tegen onder meer Persija Jakarta, Bhayangakara FC en Kalteng Pura. Volgens de verdediger was het niveau niet te vergelijken met Europese competities.

'Tactisch is het allemaal wat minder in Indonesië. Ze zijn niet de meest slimme voetballers daar, maar er zitten ook echt wel locals bij die goed kunnen voetballen. Het is niet zo dat die er helemaal niks van kunnen.'

Trainen bij TOP Oss

Het avontuur in Indonesië is voor de verdediger voorlopig voorbij. Hoewel hij nog onder contract staat bij Borneo FC, mag hij transfervrij overstappen naar een andere club. Lammers traint na een belletje van oud-ploeggenoot Lion Kaak voorlopig mee bij TOP Oss en hij hoopt snel een nieuwe ploeg te vinden.

'Wie weet komt daar nog wat uit voort. In principe wacht ik gewoon af in de winterstop wat er allemaal gaat gebeuren. Als het maar een mooi verhaal en avontuur is, dan sta ik er wel voor open.'