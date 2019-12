Het feestaardvarken moet weg voor nieuwbouw, maar Arnhem wil het niet kwijt

Het plan om in dat gebied woningen en winkels te realiseren kwam in 2010 vanwege de crisis tot stilstand. Als tijdelijke oplossing werd het aardvarken geplaatst. Burgers' Zoo gaf het aan de gemeente in bruikleen en vastgoedontwikkelaar Synchroon stelde zijn grond gratis beschikbaar. Voor de periode van vijf jaar, en deze tijd is nu voorbij.

'Geprezen en omarmd'

Op deze plek moeten nu 50 tot 55 woningen komen. Allen in de vrije sector. De afspraak is dat Burgers' Zoo het terrein binnen drie maanden schoon oplevert, zodra er bouwplannen zijn. Maar het feestaardvarken wordt door 'een groot deel van de Arnhemse bevolking geprezen en omarmd', stelt de gemeente. Ook zou het een toeristische trekpleister zijn. De gemeente wil het kunstwerk daarom een nieuwe plek geven, tijdelijk of vast.

'Aan woningen in de binnenstad is veel behoefte', zegt wethouder Hans de Vroome. 'We gaan natuurlijk op zoek naar een nieuwe plek voor het aardvarken. Het kunstwerk is zo populair dat we het graag willen behouden voor Arnhem en haar bezoekers.'

Of er een geschikte plek voor het feestaardvarken wordt gevonden en waar deze dan zal zijn, is nog niet duidelijk. De SP-fractie stelt het Gele Rijdersplein voor.