Gesthuizen ziet vooral wisselvalligheid: 'Het gaat met horten en stoten'

NEC sloot het kalenderjaar in elk geval af met een zege en daar was in Eindhoven alles om te doen. 'Hoe maakte niet uit, we waren hier echt op uit. Als het dan 4-1 wordt, geeft dat ook vertrouwen. Maar in deze fase ging het vooral om winnen', reageerde trainer Francois Gesthuizen.

Gebrand

Middenvelder Jellert Van Landschoot was kritisch, maar ook tevreden in het Jan Louwers stadion. De Belg scoorde de 3-0 tegen zijn oude club en noemde de zege verdiend. 'We hadden overwicht en hebben terecht gewonnen. We waren ook echt gebrand en gewaarschuwd. Nog één keer alles geven en dat hebben we gedaan.'

Romeny zorgt vanaf de stip voor 4-0 (foto Broer van den Boom)

'We maken vier goals en een paar goede goals ook', vult Gesthuizen aan. 'De wil om te winnen wilden we zien. En er was een bepaalde zakelijkheid die nu beter was. Tegen Almere kregen we meer kansen dan nu, maar dan scoor je maar twee keer en verlies je.'

Opbouw

NEC beleefde een moeizame eerste seizoenshelft, hoewel het ook een sterker serie had. 'Dat vergeten we dan snel weer als je drie keer op rij verliest', merkt Gesthuizen op. 'Dit is een ploeg in opbouw. Wilco van Schaik (directeur, red.) heeft heel duidelijk gezegd dat dit een overgangsjaar is. In drie jaar willen we weer stappen maken. Dat gaat met horten en stoten. Er is ook in de organisatie veel gebeurd. Er zijn financiële problemen, we kunnen gewoon niet veel.'

Gesthuizen vindt dat realisme op zijn plaats is. 'Natuurlijk willen wij ook hoger staan en beter, maar je moet ook reëel zijn. We hebben ook niet gewonnen van teams die boven ons staan. Dus sta je misschien ook wel waar je hoort.'

Stappen maken

De komende tien dagen heeft de selectie vakantie. 'Het is wel even fijn om de batterij weer op te laden, maar daarna moeten we volop vooruit', zegt Van Landschoot. 'We hebben nog veel stappen te maken. Die tegengoal bijvoorbeeld vanavond was vermijdbaar. Dit is in elk geval een opsteker maar het is enkel een begin.'

Trainer François Gesthuizen en middenvelder Jellert Van Landschoot reageerden na afloop op de zege: