Bij De Graafschap zijn ze wel klaar met die gelijke spelen

'Maar één keer verloren, maar iets teveel gelijkgespeeld', concludeerde trainer Mike Snoei. 'We staan er geweldig voor, nog steeds op een promotieplek. Maar iedereen had het beter gewild, de trainer ook. Hier hadden we met drie punten weg gemoeten. Een zondagsschot weliswaar 1-0, maar we komen goed terug en waren weerbaar. En de tweede helft heb ik een heel weerbaar De Graafschap gezien. Maar dan die 3-3, dan moeten we misschien een kleine overtreding maken. Ik heb genoten van deze wedstrijd, maar helaas maar één punt. Ik had die supporters die drie punten zo gegund. Vijfhonderd man en dan was drie punten een geweldig cadeau geweest zo vlak voor de kerst.'

"Als je dit laat zien in het hol van de leeuw, moet je tot meer in staat zijn tegen mindere ploegen. Nu moeten we even bezinnen en blijven analyseren met de directie en Hofstede. Hier en daar misschien wel een versterking, want we zijn wat dunnetjes bezet voorin.'

Schuldbewuste Seuntjens

Ralf Seuntjens voelde zich schuldig dat De Graafschap niet won. 'Ik had de 3-4 moeten maken. Die moet erin, daar valt niks anders over te zeggen. Dat waren hele belangrijke punten geweest, dat moet ik mijzelf verwijten. Daar doet niemand wat aan, ik moet die bal gewoon maken.'

'We hebben er alles aan gedaan. Het was allemaal positief. Maar we moeten van die gelijke spelen af zien te komen, dan gaan we een mooi 2020 tegemoet. Het komt goed, want we laten vandaag echt wel wat zien tegen Volendam. Maar twee van die schoten van 25 meter vallen erin. Nu even een rustperiode, 2 januari weer beginnen en dan moeten we er op 10 januari tegen Jong Utrecht weer beginnen.'