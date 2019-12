NEC weet weer wat winnen is, FC Eindhoven krijgt met 4-1 klop

De druk nam toe na drie nederlagen op rij en een teleurstellend gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. NEC wist dus wat het te doen stond en was ook vanaf het begin bij de les. Met Van Landschoot voor de geblesseerde Overtoom probeerde NEC gedoseerd de aanval te zoeken. Het was echter vooral aftasten aan beide kanten in de openingsfase.

NEC was gevaarlijker in het Jan Louwers stadion waar nauwelijks publiek op het duel was afgekomen. Kuipers met een zwabberschot en schoten in de korte hoek van Musaba en Okita leverden de Nijmeegse formatie nog geen goal op in het eerste half uur. Ook Eindhoven was gevaarlijk met een grote kans vlak voor het doel van NEC. Eerst Branderhorst en vervolgens Van Rooij konden de bal weghalen.

Tien minuten later was het wel raak. Van Landschoot legde de bal netjes bij de tweede paal waar aanvoerder Rens van Eijden weer eens bewees dat hij nog altijd eens sterke kopper is. De centrumverdediger knikte via de onderkant van de lat raak (0-1).

NEC op rozen

In de tweede helft was NEC een stuk effectiever. FC Eindhoven kon geen vuist maken en NEC pakte geleidelijk weer de controle. Na een kwartier maakte Musaba er met een listig stiftje 2-0 van na goed werk van Flemming. Ondertussen waren de Nijmegenaren Kvida kwijtgeraakt met een blessure.

NEC zat op rozen, kreeg via Okita de kans om de wedstrijd te beslissen maar dat mislukte. Even later was het wel raak. Okita revancheerde zich met een knappe actie en stelde Van Landschoot in staat te scoren tegen zijn oude club (0-3).

EIndhoven deed nog wel iets terug met een hard schot van Cicilio, maar een penalty van Romeny bepaalde de eindstand op 4-1. Zo boekte NEC voor het eerst sinds 22 november weer eens een overwinning en kan de club toch nog met een redelijk gevoel de winterstop in.

Zie ook: TERUGLEZEN | NEC maakt in Eindhoven einde aan slechte reeks