Herdershond Brevie test splinternieuwe dierenambulance

De anderhalf jaar oude herdershond Brevie van vrijwilliger Roy van Rossum mag als eerste de dierenambulance testen. Hij neemt daarom plaats in één van de twee hokken. 'En dat deed ze heel goed,' zegt Roy.

Vrijwilliger Rob Rutten zit ondertussen achter het stuur en het dashboard te bewonderen: 'Geweldig!' Het was in de oude dierenambulance afzien. 'Zeker als die meer in de garage staat dan dat ze op de weg zit', lacht Rob. Deze nieuwe is 'voor de beestjes natuurlijk het mooiste'.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Nu hebben we airco en verwarming'

Met een cheque van 10.000 euro van Stichting Dierenlot kon een nieuwe ambulance aangeschaft worden. Ook de autodealer en de interieurbouwer droegen ruimhartig hun steentje bij.

'De oude ambulance markeerde regelmatig wat aan,' vertelt Karin Mooijekind, manager van Dierentehuis Arnhem. 'Er zat geen airco in. Nu hebben we airco en verwarming. Dus dat is een hele verbetering voor mens en dier.' Daarom is Roy van Rossum blij.

En Brevie? 'Die vindt alles best.'