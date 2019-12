Weerman Gerrit schittert in speciale Netflix-promo: 'Poah! Da's mien merk!'

Netflix doet er alles aan om de film '6 Underground' te promoten in Nederland. Daarvoor wordt ook internetsensatie Gerrit Vossers uit Silvolde ingezet. De weerman uit de Achterhoek doet mee in een opvallende promo voor de film.

Via Facebook verspreidt Netflix een video waarin Gerrit beelden uit '6 Underground' voorziet van geheel eigen geluidseffecten. Het is geen toeval dat Netflix bij de Silvoldenaar uitkwam voor de promotievideo. In 2013 onderbrak hij zijn weerpraatje toen hij twee trekkers van het merk John Deere voorbij zag komen. 'Poah, da's mien merk!', zei hij enthousiast. Honderdduizenden mensen zagen de beelden en honderden van hen reageerden positief op de authenticiteit van de weerman.

Gerrit, Reggie, Stefano

Gerrit bevindt zich in goed gezelschap, want ook Reggie en Stefano uit Amsterdam en Zaandam spelen een rolletje in de clip. Reggie vergaarde bekendheid toen hij in 2016 voor de camera van RTL 4 een explosie nadeed met de opmerking 'biem!' in plaats van het gangbare 'boem!'.

Beelden van Stefano Boston gingen op hun beurt viraal toen hij tegenover AT5 op geheel eigen wijze sprak over een liquidatie in de buurt. Vooral de manier waarop hij een machinegeweer nadeed bleef hangen bij de kijkers.

Met de combinatie van Gerrit, Reggie en Stefano heeft Netflix drie internetsensaties bijeengezet ter promotie van de film. Begin deze maand namen de drie met een speciale crew de promovideo op in een fabriekshal in Hilversum. En dat kostte meer tijd dan verwacht, zegt Gerrit. 'Ik was er zo tegen kwart over vier en rond kwart voor elf ging ik weer naar huis, kun je nagaan hoe lang het heeft geduurd. Er zijn maar 48 seconden van teruggekomen in de video, hè.'

Poedertje zus, poedertje zo

Het opnemen van de video werd zo nog een fikse klus, maar Gerrit vond het voor een keer niet erg. 'Het was wel leuk om eens mee te maken. Er was een man of twaalf mee bezig. Je krijgt een poedertje zus, een poedertje zo, er wordt gekeken of je jas wel goed zit. Dat soort dingen. Ik kende die andere jongens niet zo goed, er was er eentje die het over rakaka had, ofzo. Mijn kinderen wisten meteen om wie het ging, die kenden die video al.'

Gerrit krijgt nog altijd veel reacties op de beelden uit 2013, die werden opgepikt door Dumpert en massaal bekeken werden. 'Ik hoor er welke dag wel iets over. Maar niet op een vervelende manier, hoor. Sommige mensen zeggen heel nadrukkelijk 'POAH!' of roepen: 'Kiek eens wat een moai ding'. Ik kan er wel om lachen, ja.'

Leuk zakcentje

Het is niet de eerste keer dat Gerrits beroemde tv-moment hem opnieuw aandacht oplevert. 'Enzo Knol kwam hier al eens een keertje kieken, dat gaf toen alweer een extra boost aan die eerste video met 'poah!' erin. En nu dit weer, dat versterkt die video ook weer. Het wordt steeds populairder, moet ik zeggen.'

Bovendien levert de klus voor Netflix nog een leuk zakcentje op, geeft Gerrit toe. 'Ik wil dit wel twee keer in de week doen, hoor', lacht hij. 'Dan hoef ik de rest van de dagen niets meer te doen.'

Bekijk hier de Netflix-promo voor de film 6 Underground: