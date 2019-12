'De schouders eronder en aanpakken', boeren doneren massaal aan voedselbank

Naast producten zijn er ook veel boeren die financieel iets willen bijdragen, omdat zij zelf niet direct producten hebben om weg te geven. 'In totaal hebben we al ruim 600 euro ingezameld', vertelt loonwerker Jan Groot Enzerink. Op zijn terrein in Vorden konden mensen die de Voedselbank willen helpen vrijdag etenswaren brengen.

Groepsapp 'ontploft'

Uit Winterswijk, Zutphen en Vorden komen mensen speciaal naar het erf van Groot Enzerink om spullen te brengen. Zo'n tien boodschappentassen vol staan er aan het einde van de middag. Niels uit Vorden komt namens zijn moeder een tas vol lekkere dingen brengen. 'Allemaal houdbare artikelen en spullen die wij over hadden. En mijn moeder heeft nog speciaal wat dingen gehaald voor de actie.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De Voedselbank in Zutphen is sinds donderdag per direct dicht, omdat het pand onveilig is. Hierdoor kunnen de vrijwilligers niet meer bij de spullen die klaarliggen voor de kerstpakketten. Vreemd, vindt één van de mensen die vrijdag een tas vol eten brengt. 'Veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Maar als mensen al zo lang in een pand zitten, dan is het raar dat ze niet nog even één keer op en neer mogen lopen om wat te pakken.'

Auto vol toetjes

Melkveehouder Erik Maalderink uit Vorden is één van de boeren de langskomt bij het loonwerkbedrijf om te kijken wat hij kan betekenen. 'Ik kom kijken waar behoefte aan is. Ik heb de neiging om meteen naar de winkel te rijden, maar uiteindelijk gaat het erom dat we die mensen helpen.' Een uur later komt Maalderink terug met een auto volgeladen met toetjes, die dankzij een lokale ondernemer tijdelijk in een koelwagen kunnen worden bewaard.

De melkveehouder is één van de honderd boeren die deelnemen aan actie. De appgroep waar hij en andere collega's in overleggen over de actie, die aanvankelijk opgezet was voor de boerenprotesten, is inmiddels ontploft. 'Ik heb het geluid van m'n telefoon maar even uitgezet, want het loopt lekker. Ik vind het een heel mooi initiatief.'

'Schouders eronder en aanpakken'

Dat er binnen zo'n kort tijdsbestek al zoveel geregeld is, vindt Maalderink typisch voor boeren. 'De schouders eronder en aanpakken: ik denk dat dat de boerenmentaliteit is. Als we er iets aan doen kunnen dan moeten we dat samen doen.'

Volgens de initiatiefnemers laat de actie ook zien hoe belangrijk de boeren zijn voor de voedselproductie in Nederland, al is dat niet de hoofdreden. 'Wij boeren willen natuurlijk een beetje aandacht, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. We voelen hier de kans om deze mensen te helpen, die het veel harder nodig hebben', aldus Maalderink.

Inzameling

Ook zaterdag kunnen er nog etenswaren gedoneerd worden, dit keer in Zutphen. Tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Litauenstraat 40D. 'Als iedereen nou ook nog eens boodschappentassen mee zou kunnen nemen, dan kan het gelijk gesorteerd worden', klinkt het.

