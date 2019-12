Wie nam een 1400 kilo zware stier mee uit Apeldoorn?

Amper twee maanden stond hij bij de entree van bedrijventerrein De Ecofactorij in Apeldoorn: de metalen stier van kunstenaar Patrick Visser. Onbekenden namen het 1400 kilo zware kunstwerk eerder deze week op een onbewaakt moment mee en sindsdien is de stier spoorloos. De gemeente hoopt dat het kunstwerk na de jaarwisseling heelhuids terugkeert.

In oktober maakte de gemeente nog trots bekend vier kunstwerken toe te kunnen voegen aan de stad. Kunstenaar Visser had behoefte aan wat ruimte in zijn atelier en wilde Apeldoorn graag opsieren met een stier, een kangoeroe, een paard en een zwijn. De gemeente zag het direct zitten, kreeg de stier in bruikleen en plaatste het kunstwerk bij de entree van het bedrijventerrein.

Dinsdag bleek het dier plotseling spoorloos. Door wie en waarom het metalen dier ontvoerd is, weet Apeldoorn niet.

Briefje

Op de plek waar de stier de afgelopen maanden stond, lag dinsdag alleen nog een briefje. 'Ik ga het ergens anders verstieren. Tot volgend jaar!', stond erop geschreven. Woordvoerder Marcel Pater zegt er om die reden vanuit te gaan dat de diefstal een grap is in aanloop naar de jaarwisseling.

De gemeente maakte het al eens eerder mee: in december 2012 werd de grote fiets bij Omnisport al eens weggenomen. Op 4 januari keerde de fiets toen onbeschadigd terug.

Maar toch: een 1400 kilo zware stier neem je niet 'even' mee. Pater erkent dat daar meerdere handen aan te pas moeten zijn gekomen. 'Hopelijk komen we dat nog te weten. De stier was vastgemaakt met bouten aan de grond, dus daar hebben ze wel werk aan gehad. We denken dat het, net als toen met de fiets, om een grap gaat. Maar dat merken we waarschijnlijk pas na de jaarwisseling. We hopen in elk geval dat de stier terugkomt.'

Aangifte

Tot die tijd ligt de opsporing van de metalen stier in handen van de politie. De gemeente heeft formeel aangifte gedaan van diefstal en wacht op het vervolg.