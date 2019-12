Gruitpoort wil nieuwe stoelen in theaterzaal

'Toen ik hier kwam, hadden we twee, drie voorstellingen per week', zegt directrice Ester van de Haar. 'Nu hebben we vier voorstellingen per dag. Dat was ook de reden dat we dachten van: er is een grotere vernieuwing nodig dan alleen die zaal.' Met deze uitspraak doelt Van de Haar op de tweede zaal die sinds 1 december is toegevoegd waarin stoelen staan die zijn overgenomen van theater LUX in Nijmegen. De bedoeling is dat de eigen stoelen in de theaterzaal straks even goed zitten als de stoelen in de nieuwe zaal. 'We hebben een heleboel gespaard de laatste jaren, maar missen nog achtduizend euro om ook deze stoelen te vervangen', aldus Van de Haar. Toneelmaker Jos Spijkers merkt op dat er behoefte is aan nieuwe stoeltjes in de theaterzaal: 'Je probeert je altijd te verbinden aan je publiek door je voorstellingen. Het is ook fijn als het publiek dan goed zit.'



De Gruitpoort viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Volgens Van de Haar en Spijkers is dat een goed moment om naar de toekomst van het cultuurbedrijf te kijken. 'In 2020 gaan wij samen met de muziekschool en Amphion een nieuw organisatie vormen', laat Van de Haar weten. 'Het is voor ons een hele mooie afsluiting van een fantastische geschiedenis en een opmaat naar iets wat nog veel mooier kan worden.' Spijkers vindt dat de Gruitpoort een hele goede weg is ingeslagen met alle samenwerkingsverbanden en de uitbreidingen van de visies: 'Ik denk dat de Gruitpoort een waardevolle toevoeging is aan een tijd waarin we soms iets te vaak kijken naar wat we eraan kunnen verdienen of levert het genoeg op.'