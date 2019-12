Eenzaam in december: deze mensen vonden er een oplossing voor

Toen hij na enkele jaren in pleeggezinnen op 18-jarige leeftijd terugkeerde in zijn geboortedorp Lochem, lukte het Gerben te Hennepe niet meer om zijn oude vrienden te vinden. Er brak voor hem een eenzame periode aan: naast werk en school had Gerben weinig. Pas na anderhalf jaar ontheemd ronddolen kwamen er nieuwe contacten en verdween Gerbens eenzaamheid.

Lonely Lochem

Die ervaring vormde de basis voor Lonely Lochem: een club voor eenzame mensen van 18 tot 65 jaar. 'Want eenzaamheid zit overal', weet Gerben. Sinds 2011 organiseert Gerben activiteiten en bijeenkomsten. Lonely Lochem is alle feestdagen open, op Eerste Kerstdag wordt er gezamenlijk gedineerd en er zijn vaste activiteiten, zoals de maandagsoos voor 65+.

Op die manier worden enkele tientallen alleenstaanden ondersteund. 'Sommige spreken zelfs buiten Lonely met elkaar af', vertelt Gerben trots. Helemaal blij is hij dat ook elders Lonely-afdelingen zijn opgezet. 'We hebben een manier gevonden om laagdrempelig mensen te ondersteunen en ze te laten voelen dat ze er weer bij horen. Zelfs in Limburg is een Lonely opgericht.'

Hand in Hand Wijchen

Als kersverse ouders van hun deze week geboren tweeling is het even wennen aan een nachtje doortrekken. Maar de geboorte van Adam en Sara lijkt een bekroning in het streven van Randa en Samer om zo snel mogelijk in te burgeren in Nederland.

Vier jaar geleden vluchtten ze weg van de oorlog in hun thuisland Syrië en kwamen ze hier. 'De begintijd in Wijchen was best lastig', vertelt Randa. 'Je kent niemand en weet niet hoe Nederland werkt. Krijg dan maar eens een huis, een baan of een zorgverzekering.'

Anja, Samer en Randa bij het bedje van de tweeling. Foto: Omroep Gelderland

Om die reden richtten Randa en Samer de Social Club Hand In Hand op: een organisatie die ontmoetingen organiseert tussen inwoners van de gemeente Wijchen met een verschillende culturele- en taalachtergrond. Zeker tien nationaliteiten voorzien elkaar nu van raad en daad en geven elkaar tips over hoe je in Nederland je weg vindt.

'Want een hielprikje voor de tweeling krijg je alleen als je je kind hebt aangegeven. Maar waar moet dat? En binnen hoeveel tijd? Dat leer je niet op de inburgeringscursus', vertelt Randa gedreven. Het blijkt dat onze samenleving in Nederland erg ingewikkeld in elkaar zit.

Help elkaar

Hulp aan elkaar en van autochtone Nederlanders is daarbij erg belangrijk, vertelt bestuurslid Anja Janssen. Zij ondersteunt Hand In Hand. En dat is niet alleen met goede raad. Een potje schaken, taallessen en lezen en luisteren: het zijn stuk voor stuk belangrijke activiteiten.

Liefst 32 vrijwilligers kent de club inmiddels en zo'n veertig tot zestig bezoekers maken gebruik van de club. 'Eigenlijk zouden meer nieuwe Nederlanders gebruik moeten kunnen maken van het netwerk van de club', vindt Anja. 'Daarom zoeken we nog een taaldocent die vooral de Nederlandse grammatica kan uitleggen. Ook een secretaris is hard nodig.'

Anja, Randa en Samer zijn het erover eens: de Social Club Hand in Hand verricht belangrijk werk. 'Je leert zoveel van elkaar!'