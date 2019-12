Ouderenmaaltijden blijven bij Grotenhuys Doesburg: 'Geweldig'

Liesbeth Snippe, Ellen de Bruin en Els Meester verzorgen zeven dagen in de week tussen de middag het eten voor de groep ouderen. Voor veel mensen is dit vaak het hoogtepunt van de dag.

Samenzijn

Het eten wordt gebracht door een cateraar uit Keijenborg. De dames zorgen voor gedekte tafels, het opscheppen en de afwas. Gelukkig zijn er nog wel wat meer vrijwilligers die helpen uitserveren, maar meer handen zijn altijd welkom.

Blije gezichten bij ouderen en vrijwilligers: (tekst gaat verder onder de video)

Nu de drie dames een stichting zijn, zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor de maaltijden voor de ouderen; ze verzorgen ook de ontmoetingsruimte die meerdere keren in de week 'uitgeleend' wordt aan clubjes en verenigingen. Ze regelen koffie en thee en andere drankjes. 'Dat is ook een deel van onze inkomsten, daar betalen ze voor', zegt Els Meester terwijl ze druk met borden in de weer is.

Zie ook: Geen warme maaltijd meer voor ouderen: 'Schande, ik kom graag zelf koken!'

Elke dag eten 15 tot 25 ouderen bij Grotenhuys. Voor bijna allemaal is het 'samenzijn' het belangrijkste. 'Ik red mezelf nog prima', zegt mevrouw Mulder al smikkelend van haar schorseneren. 'Maar dat alleen eten is verschrikkelijk.' Haar buurvrouw klinkt instemmend. 'Hier hebben we het heel gezellig.'

Net een bedrijf

Voor de ouderen was het dan ook flink schrikken toen ongeveer een jaar geleden de cateraar ermee stopte omdat de gemeente en de maaltijdverstrekker er financieel niet uitkwamen. Het leek er even dat de gezamenlijke maaltijd voorbij waren.

Zie ook: Wethouder Doesburg: aangeboden hulp om te komen koken is hartverwarmend

Het werd zelfs landelijk nieuws dat de Doesburgse ouderen niet meer samen konden eten, maar inmiddels is er dus een oplossing voor tenminste vier jaar. 'We krijgen een deel subsidie van de gemeente en regelen verder alles zelf. We zijn natuurlijk een stichting, maar het is alsof je een bedrijf start, dat is best pittig', zegt Els Meester . 'Maar het is gewoon heel leuk om te doen.'