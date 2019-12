Wordt het de grote dag van Rico of van Badr? Dit zeggen de kenners

Enrico Lacruz uit Huissen, olympisch bokser

'Ik verwacht een legendarische partij. Iedereen over de hele wereld wil dit zien. Ik heb voor beide vechters respect, maar ik ben team Badr. Hij staat negatief in het daglicht, vind het knap hoe hij zich daar uit heeft weten te knokken. Daar heb ik echt diep respect voor.'

'Ik ga lekker thuis met mijn meisje op de bank kijken. In GelreDome zit je er ver vanaf, dan kijk ik liever thuis op de televisie. Ik verwacht dat Badr het snel wil afmaken.'

Stanley Koemans uit Zelhem, viervoudig Nederlands kampioen zwaargewicht en sparringpartner Verhoeven

'Ik verwacht een super spannende partij. Badr is een gigantisch gevaarlijke tegenstander. Maar Rico is de man om hem te kunnen stoppen. Iedereen weet wel dat ik voor Rico ben.'

'Rico is er helemaal klaar voor. Hij verzwakt niet en is altijd fit. Badr is in mijn ogen de vechter, Rico de sportman. Ik geloof dat je als sportman boven de vechter uit kan komen. Als je de twee beste boksers tegenover elkaar zet, is het extra mooi dat de inzet de wereldtitel is. Ik ga duimen voor Rico.'

Peter Verhaegh uit Doetinchem, voormalig wereldkampioen jeugdkickboksen

'Ik verwacht een mooie, leuke wedstrijd. Maar vooral een spannende partij. Het hele GelreDome is uitverkocht, dat is echt goed voor de sport. Op social media gaat het al dagenlang over deze wedstrijd. Dat is leuk, want het gaat normaal gesproken vooral over voetbal.'

'Wie er moet winnen? Ik heb geen voorkeur. Ik vind ze allebei goed en ze zijn voorbeelden. Rico is een echte sportman, is altijd bezig. Badr is dat ook. Hij heeft bovendien karakter. Ik schat de kansen gelijk in.'

