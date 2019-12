Doetinchem verlaagt subsidie IrisZorg onterecht

'IrisZorg kreeg in 2015 een kleine twee miljoen aan subsidie van de gemeente', laat de rechtbank weten. 'Deze subsidie was bedoeld voor het financieren van 33 plaatsen voor beschermd wonen in 2016. De gemeente stelde de subsidie in 2017 lager vast en eiste het verschil van een half miljoen euro terug van IrisZorg.' De zorgverlener was het hier niet mee eens en tekende daarom bezwaar aan bij de gemeente. De gemeente wees dat bezwaar van de hand, waarop IrisZorg in beroep ging tegen het besluit.



IrisZorg kreeg in 2015 de subsidie van de gemeente, die de zorgverlener destijds wees op de inhoud van de aanvraag. Vervolgens werd er volgens Doetinchem aan de opgestelde activiteiten in die aanvraag niet voldaan. De rechtbank is het op dat punt niet met de gemeente eens. 'In die aanvraag stond vermeld dat IrisZorg in 2016 voor 33 plaatsen beschermd wonen beschikbaar had in Doetinchem', aldus de rechtbank. 'Nergens stond dat IrisZorg in 2016 feitelijk 33 plaatsen moet hebben ingevuld. Omdat vaststaat dat IrisZorg 33 plaatsen beschikbaar had, mocht het college de subsidie niet lager vaststellen. Daarom vernietigt de rechtbank het besluit op bezwaar.'