Onderzoek naar herkomst van mogelijk vervuilde grond in de Kleiput

Winterswijk gaat de herkomst onderzoeken van de 2000 kub grond die als laatste gebruikt is voor het verondiepen van de Kleiput in Winterswijk. De grond, in totaal vier verschillende partijen, was niet gekeurd op PFAS. Daardoor liggen de werkzaamheden bij de Kleiput nu stil.

De mogelijk vervuilde grond is bovenop de 33.000 kub grond gekomen die al in de Kleiput is gestort. 'Het is heel lastig die 2000 kuub grond nog te testen, daarom laten we een historisch onderzoek uitvoeren op de plekken waar de grond vandaan komt', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek van Winterswijk.

Broedseizoen

Hoewel de grond op advies van het Waterschap Rijn en IJssel in de Kleiput is gestort, neemt Winterswijk de kosten van (maximaal) 6.000 euro voor het onderzoek voor haar rekening. 'Het storten van de grond is onze verantwoordelijkheid', zegt Klein Gunnewiek, die hoopt ruim voor 1 maart duidelijkheid te hebben, zodat er nog tot het begin van het broedseizoen (15 maart) weer grond in de Kleiput kan worden gestort.

PFAS-norm omhoog

Maar wat als blijkt dat de bewuste 2 kuub grond een te hoge PFAS-norm had? Moeten er dan zandzuigers worden geplaatst? 'Daar wil ik nog niet aan denken', zegt de wethouder, die overigens verwacht dat het met een sisser afloopt. 'Ik denk niet dat het zover komt, want de PFAS-norm voor grond in water gaat waarschijnlijk ook omhoog. 80 procent van de grond in de regio, waar die 2000 kuub ook vandaan komt, voldoet aan de PFAS-norm.'

Zie ook: 2000 kuub mogelijk vervuilde grond in kleiput, tot grote spijt van Winterswijk

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier