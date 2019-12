Jongerenontmoetingsplek Elburg wint prijsvraag van 1000 euro

'Ik vind het vervelend als ik ‘hoi’ zeg tegen ouderen en ze niks terugzeggen. Daarom willen we juist met ouderen een theatervoorstelling maken, zodat we elkaar beter leren kennen', vertelt Rozemarijn, een van de tieners van @Robert’s die het idee bedacht heeft. 'Het is leuk als de tieners iets bedenken en we hier plezier aan beleven met elkaar. We hebben met een paar ouderen het filmpje opgenomen, alleen dat al was geweldig. Dat we met onze inzending hebben gewonnen, is eigenlijk een dubbele bekroning', aldus Robert Pruis, coördinator van @Robert’s.

Het is de bedoeling dat het idee nu ook echt uitgewerkt gaat worden met de 1000 euro prijzengeld. De prijsvraag wordt mogelijk gemaakt door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Die zet zich in voor de leefbaarheid in Gelderland en ondersteunen bewoners met het uitdenken, uitvoeren en financieren van hun ideeën om hun buurt leefbaarder te maken.