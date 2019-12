De Graafschap komt goed weg met doelpuntrijk gelijkspel in Volendam

De Graafschap kan de winterstop in met een redelijk gevoel in. Een beter Volendam werd op 3-3 gehouden.

De Graafschap gaat als nummer drie de kerstdagen in, maar dat is wel een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op directe promotie. De Superboeren mochten niet mopperen met het gelijkspel in Volendam en het was bovendien al de vijfde wedstrijd zonder zege.

Flinke tik

In de openingsfase ging het spel op en neer. Leeroy Owusu had een kans, maar de rechtsback schoot wild over. Daarna nam Volendam meer initiatief en een streep van Vlak leverde de 1-0 op, een flinke tik voor De Graafschap.

De tweede goal was dichtbij, maar na een diepe bal sloeg Daryl van Mieghem toe voor de gelijkmaker. Lang kon De Graafschap daar niet van genieten, want Volendam bleef dreigender. Nadat Hidde Jurjus een kopbal nog kon keren, sloeg Smal in de rebound toe.

Prachtige uithaal

Via Murkin was er een kans op nummer drie, maar Jurjus was paraat. Aan de andere kant miste Van Mieghem voor een leeg doel. Even later was het wel raak via Mo Hamdaoui, die na een solo prachtig uithaalde: 2-2.

Seuntjens kopt raak

De tweede helft begon wat rustiger. Volendam had wel de beste kans, maar Jurjus had een prima reflex na een schot van Kaars. Uit een hoekschop werd het 2-3, Ralf Seuntjens kopte raak bij de tweede paal.

Daarna had De Graafschap meer controle. Al was een ingreep van de sterk keepende Jurjus wel nodig om de 3-3 van Murkin te voorkomen. Die viel toch nog toen Antonucci van afstand schitterend raak schoot. En dat was absoluut verdiend.

