Oosting wil ook na winterstop wel een rol bij eerste elftal Vitesse

Trainer Joseph Oosting wilde er na afloop nog niet te veel over vertellen, maar zei wel dat beide spelers weer beschikbaar zijn. De trainer zal ook in zijn sterkste formatie willen aantreden, want met zeven punten uit drie wedstrijden en een bekeroverwinning zou de interim-coach zijn periode als meer dan geslaagd ervaren.

'Ik kijk tot nu toe al goed terug op deze periode. Er is natuurlijk nog wel één wedstrijd te spelen en dan moeten we die periode met elkaar goed afsluiten. Of ik er van baal dat het nu klaar is? 'Nee, niet echt hoor. Ik heb aan de voorkant met Mo Allach afgesproken dat het om een interim-functie ging, dus dat wist ik. Ik ben heel blij met de kans die Vitesse mij gaf.'

Tekst gaat verder na de video:

Na de winterstop bij Vitesse 1?

Maar toch sluit de Emmenaar niet uit dat hij na de winterstop nog betrokken is bij het eerste elftal. 'Ik wil het natuurlijk wel volhouden, ik heb ook ambities. Maar ik ben geduldig en als er weer een kans komt pak ik hem. Of ik na de winterstop bij het eerste blijf? Ik heb wel een gesprek met Mo (Allach, red.). Ik heb een rol in de academie, maar als dat bij het eerste elftal kan zijn is dat mooi. Ik vind het een lastige vraag hoor, want het antwoord ligt bij Mo, maar ik vind het hier mooi en denk dat ik er wel bij pas.'

'VVV winnen'

Dat kan de trainer nog één keer bewijzen door zondag te winnen van VVV. Er zijn mogelijkheden doordat de Venlose club in een moeilijke fase zit. En eerder dit jaar won Vitesse ook met ruime cijfers in Venlo (0-4). Maar dat geeft geen garanties, weet Oosting. 'VVV zit nu aan de onderkant van de eredivisie en wil aansluiting met de middenmoot en wij willen aansluiting bovenin houden. VVV is een ploeg om rekening mee te houden, maar wij gaan natuurlijk vol voor de winst.'

'Mijn beste jaar in het volwassen voetbal'

Die wedstrijd speelt Vitesse weer met Julian Lelieveld op rechtsback, aangezien Eli Dasa geblesseerd is. Voor de Arnhemmer is 2019 een uitstekend jaar geweest. Hij werd in het eerste half jaar verkozen tot Speler van het Jaar in Deventer, bij Go Ahead Eagles en nu speelt hij bijna wekelijks in de basis bij Vitesse. 'Het was inderdaad een goed jaar. Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel zou spelen. Ik heb wel geluk gehad dat Karavaev vertrok, maar daarna speelde ik ook veel. Ik denk dat dit mijn beste jaar is op het 'volwassen voetbal', zo stelt de back.

En daar wil hij zijn trainers dit jaar wel voor bedanken. 'Joseph Oosting ken ik natuurlijk al heel lang, die geeft me veel vertrouwen. En van Slutskiy kreeg ik het vertrouwen ook wel, dat gevoel had ik tenminste. We moeten nu maar eens kijken wie de nieuwe trainer wordt, dat is nog een verrassing. En dan zullen we weer ons best doen.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Foor; Dicko, Matavz en Linssen.