Petitie voorzieningen 's-Heerenberg aangeboden

De initiatiefnemers voelen zich bedrogen:

'Vanuit Didam is er een overval gepleegd om alles wat Montferland is, het gemeentehuis en het aanbiedstation, uit ’s-Heerenberg weg te halen', zo sprak Reumer voorafgaand aan de vergadering. 'Wat acht jaar geleden niet gelukt is, hoopt men nu wel te realiseren. Bergh en Didam hadden destijds niet veel met elkaar op. Langzaam is die afkeer in de loop der jaren wat verminderd, maar nu wordt die weer nieuw leven ingeblazen.' De initiatiefnemers hopen zowel de gemeentelocatie in Gouden Handen als het aanbiedstation van afval voor ’s-Heerenberg te behouden. Voor wat betreft het inleverpunt wordt een onderzoek uitgevoerd of dit alsnog behouden kan blijven voor het inleveren van groter afval.



De gemeenteraad besloot in november tijdens de begrotingsbehandeling met een kleine meerderheid van dertien tegen twaalf stemmen tot het sluiten van de gemeentelocatie en de raadszaal in Gouden Handen. De initiatiefnemers van de petitie wijzen naar de kosten die het optuigen van een raadszaal in Didam met zich meebrengt: “Binnen de kortste keren zal men tot de conclusie komen dat die hal te klein is en dat in Didam een raadzaal bijgebouwd moet worden en kost eenmalig slechts één miljoen euro.”



Afrekening bij verkiezingen

De initiatiefnemers hopen dat de gemeenteraad terugkomt op verhuisplannen vanuit Gouden Handen en andere ‘Diemse plannen’. 'Inwoners dreigen, als ze toch doorgevoerd worden, hiervoor in 2022 tijdens de verkiezingen de rekening te zullen presenteren. De mensen zullen dat niet vergeten en anders helpen wij hen er wel aan herinneren.'