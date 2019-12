Rechter: Radboudumc mag kankerspecialist niet ontslaan

Het academische ziekenhuis is een onderzoek begonnen naar de oncoloog in Nijmegen. Daarvan wordt het resultaat in februari verwacht. Zolang dat onderzoek niet is afgerond zegt de rechter niet te kunnen vaststellen of sprake is van verwijtbaar handelen door de kankerspecialist.

Het Radboudumc wist dat de oncoloog in het verleden enige tijd heeft gewerkt zonder de vereiste registraties en heeft toen geen actie ondernomen tegen de oncoloog, zegt de kantonrechter.

Volgens het Radboudumc is de arts al enige maanden niet meer actief. Die werkte zeven jaar in Nijmegen.

Ziekenhuis verbaasd over uitspraak

Het ziekenhuis is verbaasd over de gerechtelijke uitspraak. 'We hadden genoeg redenen aangedragen om de arts te ontslaan', reageert een woordvoerder. Het Radboudumc dacht sterk te staan met een advies van een onafhankelijke commissie die adviseerde de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Door de uitspraak van de rechter ziet het academische ziekenhuis zich genoodzaakt de oncoloog langer op non-actief te stellen. Het Radboudumc laat het er niet bij zitten. De woordvoerder: 'We beraden ons op andere juridische mogelijkheden.' Welke dat zijn wil hij niet zeggen.

