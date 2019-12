Zorgen over criminaliteit bij DRU in Ulft

'We krijgen meldingen binnen van overlast op het terrein', bevestigt een woordvoerder van de politie, die niet ingaat op aantallen. 'Maar dat zijn er niet erg veel in het afgelopen jaar. In veel gevallen treffen wij geen personen of strafbare feiten aan als we ter plaatse zijn.' Buurtbewoners spreken tegen REGIO8 onder meer over straatraces op de Hutteweg waarbij hoge snelheden worden behaald. Hoewel de politie nooit automobilisten op heterdaad heeft betrapt, zijn wel bandensporen op de weg gevonden. Ook over drugshandel en het gebruik van lachgas kwamen meldingen binnen. 'We hebben slechts een enkele keer iemand aangetroffen', aldus de woordvoerder. 'Het woord ‘regelmatig’ zou ik hierin niet willen gebruiken.'



Politie en Oude IJsselstreek geven aan het terrein in de gaten te houden. Zo surveilleert de wijkagent regelmatig bij de DRU en zet de gemeente BOA’s in op de locatie. Oude IJsselstreek roept omwonenden op om vooral melding te blijven doen van situaties op het terrein. 'Dan kunnen wij als gemeente, samen met de politie, er tegen optreden', zegt de woordvoerder. 'Het DRU Industriepark is een leuke en mooie plek om elkaar te ontmoeten. Maar het moet wel veilig. Straatraces en drugshandel zijn onacceptabel.'