Molukse jongeren halen duizenden euro’s op voor slachtoffers aardbeving

Nadat de gemeente Overbetuwe geen geld voor noodhulp beschikbaar stelde, nam de Molukse gemeenschap het heft in eigen handen door verschillende acties op touw te zetten. Zo ook de jongere generaties: een week lang liepen zij met hun collectebus langs de deuren om geld in te zamelen.

‘De oudere generaties zijn zo trots dat de jongeren zich inzetten voor Ambon’, vertelt Agoes Peilouw, woordvoerder namens de Molukse gemeenschap. ‘En de jongeren zijn ontzettend enthousiast dat zij hun steentje kunnen bijdragen.’

Duizenden euro’s

Het was koud, regenachtig en aardedonker, maar toch stapten de jongeren door weer en wind van deur naar deur. ‘Mensen reageerden heel positief. Dat merk je ook wel aan de manier waarop zij geld doneerden’, aldus Peilouw. Want Overbetuwenaren trokken massaal hun portemonnee en doneerden bij elkaar duizenden euro’s.

Het precieze bedrag maakt de Molukse gemeenschap in januari bekend, wanneer zij in gesprek gaat met de burgemeester over een bijdrage van het college. De gemeente beloofde vorige maand namelijk samen met de Overbetuwse Molukkers op te trekken om geld voor projecten in te zamelen. ‘Het college levert een gegarandeerde financiële bijdrage’, zei burgemeester Hoytink-Roubos destijds.

Collecteren, doneren, informeren

‘De collecte is een stap in de juiste richting om Elstenaren weer wat meer kennis te bieden over de Molukse gemeenschap’, zegt Peilouw. Wat hoewel de acties bedoeld zijn om geld te innen, is de sociale binding volgens de Molukkers net zo belangrijk. ‘We krijgen nu al veel aandacht. De komende tijd willen kijken wat we nog meer kunnen doen om mensen te informeren over onze gemeenschap.’

