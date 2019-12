Opvallend veel jonge egeltjes in opvang

Bij wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel zijn tot nu toe al zestig verzwakte egels binnengebracht, terwijl het er andere jaren altijd een stuk of 10 waren. Ook andere wildopvangcentra zitten tjokvol met hulpbehoevende egels, zegt de Egelwerkgroep. Wat is er aan de hand?

In een groene kist liggen drie egeltjes te slapen. De dieren zijn diep weggekropen in een dikke laag bladeren en stro. De egeltjes werden samen met hun moeder binnengebracht bij de opvang...

Met deze egels gaat het inmiddels weer goed. Toch blijven de dieren tot na de winter in de opvang. Als ze nu worden uitgezet, is de kans groot dat ze de winter niet overleven. Deze egels hebben dit najaar immers geen schuilplaats voor de winter gemaakt. Die hebben ze hard nodig om kou en vocht het hoofd te bieden.

Late geboortegolf

Een belangrijke reden waarom er dit jaar zoveel egels in de opvang belanden, is de late geboortegolf, legt Merel Klaarmond van de Egelwerkgroep uit. Eind oktober, begin november zijn er nog egeltjes geboren. Deze diertjes zijn nog zo klein dat ze de winterslaap waarschijnlijk niet zouden overleven.

Waarom egels zo laat in het seizoen nog jongen kregen, is voor de Egelwerkgroep gissen. Het zou te maken kunnen hebben met de droge, hete zomer waardoor eerdere nestjes het niet hebben gehaald. Egels beginnen dan vaak nog een nieuw nest, maar dat was dan nu in veel gevallen te laat.

Het is ook mogelijk dat het eerste nestje met jongen het wel heeft gered en dat de omstandigheden zo goed waren dat de egels nog een keer wierpen. Het is volgens de Egelwerkgroep niet bekend hoe vaak egels in ons land twee keer een succesvolle worp hebben.

Egels zijn mooie, maar ook hele moeilijke diertjes, vindt Marjolijn Hoogland. Aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink legt ze uit waarom..

'Als kiloknaller uit de schuur gehaald'

Verwondingen en allerlei infecties zijn ook oorzaken waardoor egels in de problemen komen. Bij Onder de Regenboog heeft een van de egels in de opvang longworm. Het gaat al een stuk beter met het beestje dat volgens Marjolijn als kiloknaller uit een schuur werd gehaald. Aan de geluidjes die hij maakt, is te horen dat hij nog niet helemaal de oude is...

Er zijn nog steeds egels actief

Egels houden een winterslaap, maar ze slapen niet de hele winter door. Ook nu kun je dus nog egels tegenkomen. Met deze dieren zal het dus meestal prima gaan. Mocht je denken dat een egel het niet op eigen kracht redt, dan kun je hem proberen wat eten te geven. Als je besluit het dier op te pakken, trek dan in ieder geval handschoenen aan, geeft Marjolijn als tip. Op die manier behoudt de egel zijn eigen geur. De dierenambulance kan indien nodig advies geven en eventueel de egel ophalen.

De Dierenbescherming adviseert om in ieder geval in de volgende gevallen contact op te nemen met de dierenambulance:

Als de egel gewond is of ergens in verstrikt zit;

Als de egel snottert;

Als de egel stinkt;

Als de egel veel teken of vlooien heeft;

Als de egel veel vliegen(eitjes) en maden heeft;

Als de egel nog heel klein is;

Als de egel koud aanvoelt;

Als de egel zich wankelend voortbeweegt;

Als de egel zich niet oprolt of juist heel stijf opgerold blijft;

Als de egel dreigt te verdrinken in een vijver of zwembad.

Egels met brandwonden

Met de feestdagen in aantocht heeft ook Merel Klaarmond van de Egelwerkgroep nog een tip. Als je buiten een vuurtje maakt, steek het dan direct aan. Een nog niet ontstoken 'brandstapeltje' is vaak een perfect egelhuisje. Als je het pas later aansteekt, bestaat de kans dat je het huisje met egel en al in brand steekt. Volgens Klaarmond gaat het weleens mis. 'Er zijn hierdoor egels met brandwonden in de opvang beland.'

